Запорожская АЭС без внешнего питания более трех суток, ситуация вызывает опасения - The Guardian

На оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции внешнее электроснабжение было прекращено более чем на трое суток. Это рекордное отключение вызвало опасения относительно безопасности ЗАЭС, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

После того, как 23 сентября россияне перекрыли последнюю линию электропередачи, для систем охлаждения и безопасности используют аварийные генераторы. Сейчас не видно признаков, что линия будет восстановлена, пишет издание.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал эту ситуацию "глубоко тревожной" и встретился с главой кремля владимиром путиным, однако ситуация не изменилась.

Западные эксперты и украинские официальные лица опасаются, что кремль нагнетает кризис, чтобы укрепить свой контроль над ЗАЭС, и что россия прибегает к очень рискованным шагам, чтобы запустить хотя бы один реактор.

"россия использует атомную электростанцию как разменную монету", – сказал один из украинских чиновников.

Стресс-тесты, проведенные европейскими специалистами на японском реакторе Фукусима в 2011 году, показали, что атомная станция может работать без внешнего электроснабжения 72 часа. Превышение этого срока ранее не проверялось, отмечает издание.

На ЗАЭС уже девять раз отключалось внешнее электроснабжение. Каждый раз это происходило из-за обстрелов российскими захватчиками энергетической инфраструктуры на территории Украины. Последняя линия электропередачи напряжением 750 киловольт проходила через реку Днепр, и Украина была готова поставлять электроэнергию для обеспечения безопасности, указывает издание.

23 сентября линия была повреждена на оккупированной части, примерно в 1,5 километрах от ЗАЭС. В рф заявили, что ремонтные работы "усложнены постоянными обстрелами со стороны украинских военных". Украина настаивает, что никогда не ведет огонь по ЗАЭС или вблизи нее, учитывая все риски.

МАГАТЭ заявило, что, по данным рф, дизельного топлива хватит для питания генераторов на 20 дней без пополнения запасов. Но несмотря на это Гросси сказал, что потеря внешнего электроснабжения "увеличивает вероятность ядерной аварии".

Дополнение

В четверг, 25 сентября, Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в москве с главой кремля владимиром путиным.

26 сентября, второй день подряд, оккупированная россией Запорожская атомная электростанция вынуждена работать на дизель-генераторах из-за потери внешнего электроснабжения.