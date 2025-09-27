Запорожская АЭС без внешнего питания более трех суток, ситуация вызывает опасения - The Guardian

$41.490.00
48.710.00
ukenru
26 сентября, 14:33 • 42372 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 82859 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 34910 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 34247 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 33273 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 25313 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 47890 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 50200 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 49810 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 30247 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.5м/с
37%
760мм
Популярные новости
В 13 разів перевищує Юпітер: вчені NASA виявили екзопланету в зоні, де життя неможливе27 сентября, 01:36 • 7156 просмотра
Разведывательный корабль РФ шпионил за подводными кабелями Европы27 сентября, 01:56 • 3482 просмотра
Украину накроет холодная воздушная масса: дожди, сильный ветер и заморозки 27 сентябряPhoto27 сентября, 05:02 • 11631 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий06:00 • 14488 просмотра
Международный паралимпийский комитет отменил частичное отстранение россии и беларуси08:28 • 5426 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий06:00 • 14533 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 82862 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 38468 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 47891 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 50200 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Роксолана Пидласа
Елена Зеленская
Актуальные места
Украина
Дания
Соединённые Штаты
Германия
Норвегия
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 42374 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 33130 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 38498 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 40835 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 48469 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Truth Social
Вашингтон Пост
Financial Times

Запорожская АЭС без внешнего питания более трех суток, ситуация вызывает опасения - The Guardian

Киев • УНН

 • 312 просмотра

На оккупированной Запорожской АЭС внешнее электроснабжение отсутствует более трех суток, что является рекордным отключением и вызывает опасения относительно безопасности. После повреждения последней линии электропередачи 23 сентября станция использует аварийные генераторы для систем охлаждения и безопасности.

Запорожская АЭС без внешнего питания более трех суток, ситуация вызывает опасения - The Guardian

На оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции внешнее электроснабжение было прекращено более чем на трое суток. Это рекордное отключение вызвало опасения относительно безопасности ЗАЭС, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

После того, как 23 сентября россияне перекрыли последнюю линию электропередачи, для систем охлаждения и безопасности используют аварийные генераторы. Сейчас не видно признаков, что линия будет восстановлена, пишет издание.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал эту ситуацию "глубоко тревожной" и встретился с главой кремля владимиром путиным, однако ситуация не изменилась.

Западные эксперты и украинские официальные лица опасаются, что кремль нагнетает кризис, чтобы укрепить свой контроль над ЗАЭС, и что россия прибегает к очень рискованным шагам, чтобы запустить хотя бы один реактор.

"россия использует атомную электростанцию как разменную монету", – сказал один из украинских чиновников.

Безумие продолжается, потому что международные институты так слабы: Зеленский о блэкауте на ЗАЭС24.09.25, 17:06 • 8267 просмотров

Стресс-тесты, проведенные европейскими специалистами на японском реакторе Фукусима в 2011 году, показали, что атомная станция может работать без внешнего электроснабжения 72 часа. Превышение этого срока ранее не проверялось, отмечает издание.

На ЗАЭС уже девять раз отключалось внешнее электроснабжение. Каждый раз это происходило из-за обстрелов российскими захватчиками энергетической инфраструктуры на территории Украины. Последняя линия электропередачи напряжением 750 киловольт проходила через реку Днепр, и Украина была готова поставлять электроэнергию для обеспечения безопасности, указывает издание.

23 сентября линия была повреждена на оккупированной части, примерно в 1,5 километрах от ЗАЭС. В рф заявили, что ремонтные работы "усложнены постоянными обстрелами со стороны украинских военных". Украина настаивает, что никогда не ведет огонь по ЗАЭС или вблизи нее, учитывая все риски.

МАГАТЭ заявило, что, по данным рф, дизельного топлива хватит для питания генераторов на 20 дней без пополнения запасов. Но несмотря на это Гросси сказал, что потеря внешнего электроснабжения "увеличивает вероятность ядерной аварии".

Дополнение

В четверг, 25 сентября, Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в москве с главой кремля владимиром путиным.

26 сентября, второй день подряд, оккупированная россией Запорожская атомная электростанция вынуждена работать на дизель-генераторах из-за потери внешнего электроснабжения.

Павел Зинченко

Война в УкраинеЭкономика
Электроэнергия
Владимир Путин
Хранитель
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Украина