Запорізька АЕС без зовнішнього живлення понад три доби, ситуація викликає побоювання - The Guardian

На окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції зовнішнє електропостачання було припинено на понад три доби. Це рекордне відключення викликало побоювання щодо безпеки ЗАЕС, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Після того, як 23 вересня росіяни перекрили останню лінію електропередачі, для систем охолодження та безпеки використовують аварійні генератори. Наразі не видно ознак, що лінія буде відновлена, пише видання.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав цю ситуацію "глибоко тривожною" і зустрівся з главою кремля володимиром путіним, однак ситуація не змінилась.

Західні експерти та українські офіційні особи остерігаються, що кремль нагнітає кризу, аби зміцнити свій контроль над ЗАЕС, і що росія вдається до дуже ризикованих кроків, щоб запустити хоча б один реактор.

"росія використовує атомну електростанцію як розмінну монету", – сказав один з українських посадовців.

Стрес-тести, які провели європейські фахівцями на японському реакторі Фукусіма у 2011 році, показали, що атомна станція може працювати без зовнішнього електропостачання 72 години. Перевищення цього терміну раніше не перевірялось, зазначає видання.

На ЗАЕС уже дев’ять разів вимикалось зовнішнє електропостачання. Щоразу це відбувалося через обстріл російськими загарбниками енергетичної інфраструктури на території України. Остання лінія електропередачі з напругою 750 кіловольтів проходила через річку Дніпро і Україна була готова постачати електроенергію для забезпечення безпеки, вказує видання.

23 вересня лінія була пошкоджена на окупованій частині, приблизно за 1,5 кілометра від ЗАЕС. У рф заявили, що ремонтні роботи "ускладнені постійними обстрілами з боку українських військових". Україна наполягає, що ніколи не веде вогонь по ЗАЕС чи поблизу неї, зважаючи на всі ризики.

МАГАТЕ заявило, що, за даними рф, дизельного пального вистачить для живлення генераторів на 20 днів без поповнення запасів. Але попри це Гроссі сказав, що втрата зовнішнього електропостачання "збільшує ймовірність ядерної аварії".

Доповнення

У четвер, 25 вересня, Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся у москві з очільником кремля володимиром путіним.

26 вересня, другий день поспіль, окупована росією Запорізька атомна електростанція змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання.