Запорізька АЕС без світла четвертий день: росія проклала 200 км ліній для захоплення станції - Сибіга

У результаті дій росії Запорізька АЕС вже четвертий день залишається без електропостачання. Окупанти проклали 200 кілометрів ліній електропередач, готуючись до спроби захопити станцію, підключити її до енергомережі та запустити знову. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

У результаті дій росії Запорізька АЕС вже четвертий день залишається без електропостачання. Це вже десяте відключення електроенергії на станції, спричинене діями росії. Крім того, росія проклала 200 кілометрів ліній електропередач, готуючись до спроби захопити станцію, підключити її до енергомережі та запустити знову