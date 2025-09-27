Запорізька АЕС без світла четвертий день: росія проклала 200 км ліній для захоплення станції - Сибіга
Київ • УНН
Запорізька АЕС четвертий день залишається без електропостачання, це десяте відключення через дії росії. Окупанти проклали 200 км ліній, готуючись підключити станцію до енергомережі та запустити її знову.
У результаті дій росії Запорізька АЕС вже четвертий день залишається без електропостачання. Окупанти проклали 200 кілометрів ліній електропередач, готуючись до спроби захопити станцію, підключити її до енергомережі та запустити знову. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.
За словами глави МЗС, "найстрашніше те, що російські керівники, які працюють над цим планом, так прагнуть догодити своїм босам у москві, що ігнорують будь-які питання ядерної безпеки. Ми вже бачили таку модель поведінки в 1986 році".
Невідповідальні дії москви призвели до надто багатьох ризиків протягом багатьох років. Навмисні удари поблизу ядерних об'єктів, такі як вибух дрона поблизу Південно-Української АЕС цього тижня, попередній удар дрона по Чорнобильському контейнменті та інші безрозсудні дії. Однак спроба росії відновити роботу ЗНПП може бути найгіршою з усіх і становити найбільший ризик. Москва активно намагається залучити МАГАТЕ до цієї авантюри та виправдати своє захоплення ЗНПП
Він зауважив, що такий сценарій веде до незворотного краху мирного ядерного порядку, створеного МАГАТЕ.
Ми вимагаємо, щоб агентство зайняло принципову позицію. Запорізька атомна електростанція повинна бути повернута Україні, її законному власнику. Ми закликаємо всі країни, зацікавлені в ядерній безпеці та захисті, чітко дати зрозуміти москві, що її ядерна авантюра має закінчитися
Доповнення
У четвер, 25 вересня, Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся у москві з очільником кремля володимиром путіним.
26 вересня, другий день поспіль, окупована росією Запорізька атомна електростанція змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання.