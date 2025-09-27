$41.490.00
16:24 • 10861 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
15:30 • 17156 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 57689 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 105432 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 44215 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 41275 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 37624 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 26804 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 55020 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 56517 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Запорізька АЕС без світла четвертий день: росія проклала 200 км ліній для захоплення станції - Сибіга

Київ • УНН

 • 2150 перегляди

Запорізька АЕС четвертий день залишається без електропостачання, це десяте відключення через дії росії. Окупанти проклали 200 км ліній, готуючись підключити станцію до енергомережі та запустити її знову.

Запорізька АЕС без світла четвертий день: росія проклала 200 км ліній для захоплення станції - Сибіга

У результаті дій росії Запорізька АЕС вже четвертий день залишається без електропостачання. Окупанти проклали 200 кілометрів ліній електропередач, готуючись до спроби захопити станцію, підключити її до енергомережі та запустити знову. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

У результаті дій росії Запорізька АЕС вже четвертий день залишається без електропостачання. Це вже десяте відключення електроенергії на станції, спричинене діями росії. Крім того, росія проклала 200 кілометрів ліній електропередач, готуючись до спроби захопити станцію, підключити її до енергомережі та запустити знову 

- повідомив Сибіга.

За словами глави МЗС, "найстрашніше те, що російські керівники, які працюють над цим планом, так прагнуть догодити своїм босам у москві, що ігнорують будь-які питання ядерної безпеки. Ми вже бачили таку модель поведінки в 1986 році".

Невідповідальні дії москви призвели до надто багатьох ризиків протягом багатьох років. Навмисні удари поблизу ядерних об'єктів, такі як вибух дрона поблизу Південно-Української АЕС цього тижня, попередній удар дрона по Чорнобильському контейнменті та інші безрозсудні дії. Однак спроба росії відновити роботу ЗНПП може бути найгіршою з усіх і становити найбільший ризик. Москва активно намагається залучити МАГАТЕ до цієї авантюри та виправдати своє захоплення ЗНПП 

- додав Сибіга.

Він зауважив, що такий сценарій веде до незворотного краху мирного ядерного порядку, створеного МАГАТЕ.

Ми вимагаємо, щоб агентство зайняло принципову позицію. Запорізька атомна електростанція повинна бути повернута Україні, її законному власнику. Ми закликаємо всі країни, зацікавлені в ядерній безпеці та захисті, чітко дати зрозуміти москві, що її ядерна авантюра має закінчитися 

- резюмував Сибіга.

Запорізька АЕС без зовнішнього живлення понад три доби, ситуація викликає побоювання - The Guardian27.09.25, 13:58 • 3160 переглядiв

Доповнення

У четвер, 25 вересня, Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся у москві з очільником кремля володимиром путіним.

26 вересня, другий день поспіль, окупована росією Запорізька атомна електростанція змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Електроенергія
Володимир Путін
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна