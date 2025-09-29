рф хоче підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми попри ризики ядерного інциденту – Сибіга

росія хоче підключити Запорізьку АЕС до російської енергосистеми всупереч ризикам ядерного інциденту. росіяни вже побудували лінію довжиною 200 км від Мелітополя до Маріуполя.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час брифінгу у Польщі, передає УНН.

Сибіга заявив, що разом із колегами з Польщі Радославом Сікорський, Франції Жаном-Ноелем Барро та Німеччини Йоганном Вадефулем вони обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС.

Ми бачимо, як росіяни реалізовують ще одну гібридну спецоперацію. Росіяни хочуть підключити Запорізьку АЕС до російської енергосистеми, навіть всупереч ризикам ядерного інциденту. Вони вже побудували лінію довжиною 200 км від Мелітополя до Маріуполя

Сибіга наголосив, що росіяни створили кризу з відключенням електроенергії на станції та шантажують загрозою аварії.

Це тест для МАГАТЕ і для всіх нас. Сьогодні я матиму окрему зустріч з Рафаелем Гроссі, де ми детально обговоримо подальші дії. Ядерна безпека має бути гарантована, а найкраща гарантія цього — повернення Запорізької АЕС під управління України