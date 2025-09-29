РФ хочет подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски ядерного инцидента – Сибига

Россия хочет подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме, несмотря на риски ядерного инцидента. Россияне уже построили линию длиной 200 км от Мелитополя до Мариуполя.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время брифинга в Польше, передает УНН.

Сибига заявил, что вместе с коллегами из Польши Радославом Сикорским, Франции Жаном-Ноэлем Барро и Германии Йоханном Вадефулем они обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.

Мы видим, как россияне реализуют еще одну гибридную спецоперацию. Россияне хотят подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме, даже несмотря на риски ядерного инцидента. Они уже построили линию длиной 200 км от Мелитополя до Мариуполя

Сибига подчеркнул, что россияне создали кризис с отключением электроэнергии на станции и шантажируют угрозой аварии.

Это тест для МАГАТЭ и для всех нас. Сегодня у меня будет отдельная встреча с Рафаэлем Гросси, где мы подробно обсудим дальнейшие действия. Ядерная безопасность должна быть гарантирована, а лучшая гарантия этого — возвращение Запорожской АЭС под управление Украины