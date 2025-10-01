росіяни відмовляються ремонтувати ЗАЕС через "воєнні дії" - МАГАТЕ
Київ • УНН
Російські окупанти заявляють про неможливість ремонту на Запорізькій АЕС через "воєнні дії", що підтверджує МАГАТЕ. Станція покладається на дизель-генератори з обмеженим запасом палива, що загрожує ядерною катастрофою.
російські окупанти стверджують, що не можуть розпочати ремонт на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС через "воєнні дії у регіоні". Про це йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ), передає УНН.
Деталі
Захоплена станція має покладатися на дизель-генератори з обмеженим запасом палива. У МАГАТЕ заявили, що "співпрацюють з обома сторонами військового конфлікту" з метою допомогти якомога швидше відновити живлення на ЗАЕС.
Довідка
Запорізька АЕС була захоплена росіянами у 2022 році. Наразі всі енергоблоки перебувають у стані "холодного зупину", під час якого реактор не виробляє електроенергію і може перебувати в такому стані нескінченно довго за умови під’єднання до енергоживлення.
Атомна електростанція зараз покладається на зовнішнє енергопостачання, однак через обстріли неодноразово траплялися обриви ліній електропередачі. Водночас дизель-генератори розраховані на аварійні ситуації, але палива довго не вистачить.
Якщо відбудеться повне знеструмлення станції без зовнішнього живлення і без робочих електрогенераторів, при цьому живлення не буде відновлено вчасно - ядерне паливо може розплавитися, що призведе до катастрофи, на кшталт Чорнобиля або Фукусіми.
Нагадаємо
Європейський Союз закликав росію негайно вивести всі сили та військову техніку із Запорізької АЕС і території України загалом.