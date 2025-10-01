росіяни відмовляються ремонтувати ЗАЕС через "воєнні дії" - МАГАТЕ

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 27027 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
05:57 • 25342 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
05:47 • 20364 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
05:18 • 21129 перегляди
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитинаPhoto
05:00 • 32978 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 22863 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 33008 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 57752 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 38324 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 46385 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2м/с
54%
757мм
Популярнi новини
Зарплати в окупованому Криму не дотягують до мінімального рівня - ЦНС1 жовтня, 00:01 • 21809 перегляди
Румунія та Україна налагоджують спільне виробництво оборонних безпілотників1 жовтня, 00:55 • 21493 перегляди
Ворог вдарив по найбільшому ринку Харкова: зафіксовано масштабні руйнування - мер1 жовтня, 02:26 • 17700 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo07:33 • 14048 перегляди
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об’єктами критичної інфраструктури - Spiegel08:09 • 11569 перегляди
Публікації
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
Ексклюзив
06:00 • 27000 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto05:00 • 32943 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 57737 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto30 вересня, 13:09 • 38502 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30 вересня, 08:28 • 83821 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Рафаель Гроссі
Дональд Трамп
Федір Веніславський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Донецька область
Миколаївська область
Реклама
УНН Lite
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo07:33 • 14095 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 17589 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 21613 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 31921 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC30 вересня, 09:31 • 44217 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Bild
Brent
АК-74

росіяни відмовляються ремонтувати ЗАЕС через "воєнні дії" - МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 804 перегляди

Російські окупанти заявляють про неможливість ремонту на Запорізькій АЕС через "воєнні дії", що підтверджує МАГАТЕ. Станція покладається на дизель-генератори з обмеженим запасом палива, що загрожує ядерною катастрофою.

росіяни відмовляються ремонтувати ЗАЕС через "воєнні дії" - МАГАТЕ

російські окупанти стверджують, що не можуть розпочати ремонт на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС через "воєнні дії у регіоні". Про це йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ), передає УНН.

Деталі

Захоплена станція має покладатися на дизель-генератори з обмеженим запасом палива. У МАГАТЕ заявили, що "співпрацюють з обома сторонами військового конфлікту" з метою допомогти якомога швидше відновити живлення на ЗАЕС.

Довідка

Запорізька АЕС була захоплена росіянами у 2022 році. Наразі всі енергоблоки перебувають у стані "холодного зупину", під час якого реактор не виробляє електроенергію і може перебувати в такому стані нескінченно довго за умови під’єднання до енергоживлення.

Атомна електростанція зараз покладається на зовнішнє енергопостачання, однак через обстріли неодноразово траплялися обриви ліній електропередачі. Водночас дизель-генератори розраховані на аварійні ситуації, але палива довго не вистачить.

Якщо відбудеться повне знеструмлення станції без зовнішнього живлення і без робочих електрогенераторів, при цьому живлення не буде відновлено вчасно - ядерне паливо може розплавитися, що призведе до катастрофи, на кшталт Чорнобиля або Фукусіми.

Нагадаємо

Європейський Союз закликав росію негайно вивести всі сили та військову техніку із Запорізької АЕС і території України загалом.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніНовини Світу
Електроенергія
Міжнародне агентство з атомної енергії
Європейський Союз
Україна