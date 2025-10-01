россияне отказываются ремонтировать ЗАЭС из-за "военных действий" - МАГАТЭ
Киев • УНН
российские оккупанты заявляют о невозможности ремонта на Запорожской АЭС из-за "военных действий", что подтверждает МАГАТЭ. Станция полагается на дизель-генераторы с ограниченным запасом топлива, что угрожает ядерной катастрофой.
российские оккупанты утверждают, что не могут начать ремонт на временно захваченной Запорожской АЭС из-за "военных действий в регионе". Об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает УНН.
Детали
Захваченная станция должна полагаться на дизель-генераторы с ограниченным запасом топлива. В МАГАТЭ заявили, что "сотрудничают с обеими сторонами военного конфликта" с целью помочь как можно скорее восстановить питание на ЗАЭС.
Справка
Запорожская АЭС была захвачена россиянами в 2022 году. Сейчас все энергоблоки находятся в состоянии "холодного останова", во время которого реактор не производит электроэнергию и может находиться в таком состоянии бесконечно долго при условии подключения к энергопитанию.
Атомная электростанция сейчас полагается на внешнее энергоснабжение, однако из-за обстрелов неоднократно случались обрывы линий электропередачи. В то же время дизель-генераторы рассчитаны на аварийные ситуации, но топлива надолго не хватит.
Если произойдет полное обесточивание станции без внешнего питания и без работающих электрогенераторов, при этом питание не будет восстановлено вовремя - ядерное топливо может расплавиться, что приведет к катастрофе, наподобие Чернобыля или Фукусимы.
Напомним
Европейский Союз призвал россию немедленно вывести все силы и военную технику с Запорожской АЭС и территории Украины в целом.