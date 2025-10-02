рф навмисно знеструмила ЗАЕС, наступний крок буде ще небезпечнішим: Сибіга закликав МАГАТЕ вжити заходів

$41.220.08
48.370.07
ukenru
Ексклюзив
13:54 • 10942 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
13:45 • 16329 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
13:08 • 10520 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
12:31 • 14347 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 22353 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 28075 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 29764 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 26947 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 47632 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 21083 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
86%
756мм
Популярнi новини
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 41973 перегляди
"Рамштайн" скликають на 15 жовтня в штаб-квартирі НАТО2 жовтня, 08:49 • 19870 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС11:28 • 26131 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto11:55 • 24132 перегляди
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?12:21 • 15766 перегляди
Публікації
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?12:21 • 15865 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto11:55 • 24242 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС11:28 • 26238 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 42077 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo2 жовтня, 05:30 • 47631 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Кіт Келлог
Ільхам Алієв
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Данія
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 13:33 • 6020 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 54872 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 62878 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 44835 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 47327 перегляди
Актуальне
Forbes
Financial Times
The Guardian
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136

рф навмисно знеструмила ЗАЕС, наступний крок буде ще небезпечнішим: Сибіга закликав МАГАТЕ вжити заходів

Київ • УНН

 • 1146 перегляди

Росія навмисно знеструмила Запорізьку АЕС, що було ручним відключенням для підключення до своєї енергосистеми. Наступний крок — запуск реактора без належного охолодження, що збільшує ризик ядерних інцидентів.

рф навмисно знеструмила ЗАЕС, наступний крок буде ще небезпечнішим: Сибіга закликав МАГАТЕ вжити заходів

рф навмисно знеструмила Запорізьку атомну електростанцію. Наступний крок буде ще небезпечнішим: запуск реактора під окупацією — без належного охолодження. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга і закликав МАГАТЕ вжити всіх можливих заходів, передає УНН.

росія навмисно знеструмила Запорізьку атомну електростанцію. Це було вручну здійснене відключення, яке мало характер випробування, оскільки Росія готується знову підключити окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. Наступний крок росії буде ще небезпечнішим: запуск реактора під окупацією — без належного охолодження, без відповідних ліцензій та наглядових процедур. Це безвідповідальний крок, зроблений лише для того, щоб продемонструвати контроль путіна 

- заявив Сибіга.

За його словами, такі безвідповідальні дії росії збільшують ризик ядерних інцидентів.

росіяни відмовляються ремонтувати ЗАЕС через "воєнні дії" - МАГАТЕ01.10.25, 12:07 • 5386 переглядiв

Запорізьку АЕС треба розглядати як військовий маневр. Кожен крок росії - це не тільки смертельний ризик, але й шлях до катастрофи. Нещодавній блекаут на Чорнобильській АЕС, спричинений російським ударом по підстанції, ще раз продемонстрував, як москва використовує ядерну безпеку як зброю. наголосив глава МЗС.

Тому ми закликаємо МАГАТЕ, його держави-члени та всіх відповідних партнерів вжити всіх можливих заходів, включаючи гарантії безпеки, тимчасові вікна припинення вогню, безперешкодний доступ для ремонтних бригад та надання спеціалізованого обладнання, щоб дозволити негайне проведення відновлювальних робіт на залишковій резервній лінії та швидке відновлення численних незалежних зовнішніх джерел живлення до Запорізької АЕС 

- резюмував Сибіга.

Без термінового відновлення електропостачання на ЗАЕС може статися аварія - Держатомрегулювання02.10.25, 16:42 • 1516 переглядiв

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що російські окупанти заявляють про неможливість ремонту на Запорізькій АЕС через "воєнні дії", що підтверджує МАГАТЕ. Станція покладається на дизель-генератори з обмеженим запасом палива, що загрожує ядерною катастрофою.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніНовини Світу
Електроенергія
Володимир Путін
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна