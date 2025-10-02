рф навмисно знеструмила ЗАЕС, наступний крок буде ще небезпечнішим: Сибіга закликав МАГАТЕ вжити заходів

рф навмисно знеструмила Запорізьку атомну електростанцію. Наступний крок буде ще небезпечнішим: запуск реактора під окупацією — без належного охолодження. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга і закликав МАГАТЕ вжити всіх можливих заходів, передає УНН.

росія навмисно знеструмила Запорізьку атомну електростанцію. Це було вручну здійснене відключення, яке мало характер випробування, оскільки Росія готується знову підключити окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. Наступний крок росії буде ще небезпечнішим: запуск реактора під окупацією — без належного охолодження, без відповідних ліцензій та наглядових процедур. Це безвідповідальний крок, зроблений лише для того, щоб продемонструвати контроль путіна - заявив Сибіга.

За його словами, такі безвідповідальні дії росії збільшують ризик ядерних інцидентів.

росіяни відмовляються ремонтувати ЗАЕС через "воєнні дії" - МАГАТЕ

Запорізьку АЕС треба розглядати як військовий маневр. Кожен крок росії - це не тільки смертельний ризик, але й шлях до катастрофи. Нещодавній блекаут на Чорнобильській АЕС, спричинений російським ударом по підстанції, ще раз продемонстрував, як москва використовує ядерну безпеку як зброю. наголосив глава МЗС.

Тому ми закликаємо МАГАТЕ, його держави-члени та всіх відповідних партнерів вжити всіх можливих заходів, включаючи гарантії безпеки, тимчасові вікна припинення вогню, безперешкодний доступ для ремонтних бригад та надання спеціалізованого обладнання, щоб дозволити негайне проведення відновлювальних робіт на залишковій резервній лінії та швидке відновлення численних незалежних зовнішніх джерел живлення до Запорізької АЕС - резюмував Сибіга.

Без термінового відновлення електропостачання на ЗАЕС може статися аварія - Держатомрегулювання

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що російські окупанти заявляють про неможливість ремонту на Запорізькій АЕС через "воєнні дії", що підтверджує МАГАТЕ. Станція покладається на дизель-генератори з обмеженим запасом палива, що загрожує ядерною катастрофою.