Без термінового відновлення електропостачання на ЗАЕС може статися аварія - Держатомрегулювання
Запорізька АЕС дев'ять днів працює без зовнішнього живлення через пошкодження лінії, системи безпеки підтримуються дизель-генераторами. Олег Коріков заявив, що ситуація аварійна і може перерости в катастрофу, якщо не відновити подачу електроенергії.
Запорізька атомна електростанція вже дев’ять днів працює на окупованій території без зовнішнього живлення через пошкоджену лінію. Системи безпеки підтримуються дизель-генераторами, які охолоджують паливо у шести реакторах. Ситуація є аварійною і може перерости в катастрофу, якщо невідкладно не відновити подачу електроенергії, заявив Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України, пише УНН.
Деталі
Як він нагадав, вже дев’ять днів Запорізька атомна електростанція знеструмлена через пошкодження лінії у 750 кіловольт у районі Запорізької теплової електростанції на окупованій росіянами території.
За словами Корікова, електроенергія для роботи систем безпеки забезпечуються роботою дизельних станцій. Ідеться про "охолодження ядерного палива, яке перебуває у всіх шести реакторах".
Ми характеризуємо це як аварійну ситуацію, яка не переросла в аварію, але може перерости, якщо не вжити термінових засобів реагування – зокрема невідкладно відновити зовнішнє електропостачання. Ця ситуація – наслідок окупації ЗАЕС та повне ігнорування окупантами правил безпеки та навмисне створення перешкод для відновлення лінії електропередач
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що російські окупанти заявляють про неможливість ремонту на Запорізькій АЕС через "воєнні дії", що підтверджує МАГАТЕ. Станція покладається на дизель-генератори з обмеженим запасом палива, що загрожує ядерною катастрофою.