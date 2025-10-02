Без термінового відновлення електропостачання на ЗАЕС може статися аварія - Держатомрегулювання

Запорізька атомна електростанція вже дев’ять днів працює на окупованій території без зовнішнього живлення через пошкоджену лінію. Системи безпеки підтримуються дизель-генераторами, які охолоджують паливо у шести реакторах. Ситуація є аварійною і може перерости в катастрофу, якщо невідкладно не відновити подачу електроенергії, заявив Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України, пише УНН.

Як він нагадав, вже дев’ять днів Запорізька атомна електростанція знеструмлена через пошкодження лінії у 750 кіловольт у районі Запорізької теплової електростанції на окупованій росіянами території.

За словами Корікова, електроенергія для роботи систем безпеки забезпечуються роботою дизельних станцій. Ідеться про "охолодження ядерного палива, яке перебуває у всіх шести реакторах".

Ми характеризуємо це як аварійну ситуацію, яка не переросла в аварію, але може перерости, якщо не вжити термінових засобів реагування – зокрема невідкладно відновити зовнішнє електропостачання. Ця ситуація – наслідок окупації ЗАЕС та повне ігнорування окупантами правил безпеки та навмисне створення перешкод для відновлення лінії електропередач