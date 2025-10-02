Без термінового відновлення електропостачання на ЗАЕС може статися аварія - Держатомрегулювання

$41.220.08
48.370.07
ukenru
Ексклюзив
13:54 • 5454 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
13:45 • 10590 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
13:08 • 4898 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
12:31 • 11545 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 20108 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 27410 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 29040 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 26751 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 45818 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 20999 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.1м/с
82%
756мм
Популярнi новини
Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дніPhoto2 жовтня, 05:59 • 29713 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 38087 перегляди
"Рамштайн" скликають на 15 жовтня в штаб-квартирі НАТО2 жовтня, 08:49 • 17630 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС11:28 • 22147 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto11:55 • 20027 перегляди
Публікації
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?12:21 • 13133 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto11:55 • 20071 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС11:28 • 22188 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 38122 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo2 жовтня, 05:30 • 45818 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Туск
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 13:33 • 3842 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 53802 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 61873 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 43976 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 46481 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136
E-6 Mercury

Без термінового відновлення електропостачання на ЗАЕС може статися аварія - Держатомрегулювання

Київ • УНН

 • 1026 перегляди

Запорізька АЕС дев'ять днів працює без зовнішнього живлення через пошкодження лінії, системи безпеки підтримуються дизель-генераторами. Олег Коріков заявив, що ситуація аварійна і може перерости в катастрофу, якщо не відновити подачу електроенергії.

Без термінового відновлення електропостачання на ЗАЕС може статися аварія - Держатомрегулювання

Запорізька атомна електростанція вже дев’ять днів працює на окупованій території без зовнішнього живлення через пошкоджену лінію. Системи безпеки підтримуються дизель-генераторами, які охолоджують паливо у шести реакторах. Ситуація є аварійною і може перерости в катастрофу, якщо невідкладно не відновити подачу електроенергії, заявив Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України, пише УНН.

Деталі

Як він нагадав, вже дев’ять днів Запорізька атомна електростанція знеструмлена через пошкодження лінії у 750 кіловольт у районі Запорізької теплової електростанції на окупованій росіянами території.

За словами Корікова, електроенергія для роботи систем безпеки забезпечуються роботою дизельних станцій. Ідеться про "охолодження ядерного палива, яке перебуває у всіх шести реакторах".

Ми характеризуємо це як аварійну ситуацію, яка не переросла в аварію, але може перерости, якщо не вжити термінових засобів реагування – зокрема невідкладно відновити зовнішнє електропостачання. Ця ситуація – наслідок окупації ЗАЕС та повне ігнорування окупантами правил безпеки та навмисне створення перешкод для відновлення лінії електропередач

- зазначив він.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що російські окупанти заявляють про неможливість ремонту на Запорізькій АЕС через "воєнні дії", що підтверджує МАГАТЕ. Станція покладається на дизель-генератори з обмеженим запасом палива, що загрожує ядерною катастрофою.

Альона Уткіна

СуспільствоВійна в УкраїніНовини СвітуПодії
Електроенергія
Міжнародне агентство з атомної енергії
Запорізька АЕС