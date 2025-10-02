Без срочного восстановления электроснабжения на ЗАЭС может произойти авария - Госатомрегулирование

Запорожская атомная электростанция уже девять дней работает на оккупированной территории без внешнего питания из-за поврежденной линии. Системы безопасности поддерживаются дизель-генераторами, которые охлаждают топливо в шести реакторах. Ситуация является аварийной и может перерасти в катастрофу, если безотлагательно не восстановить подачу электроэнергии, заявил Олег Кориков, глава Госатомрегулирования, Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины, пишет УНН.

Как он напомнил, уже девять дней Запорожская атомная электростанция обесточена из-за повреждения линии в 750 киловольт в районе Запорожской тепловой электростанции на оккупированной россиянами территории.

По словам Корикова, электроэнергия для работы систем безопасности обеспечивается работой дизельных станций. Речь идет об "охлаждении ядерного топлива, которое находится во всех шести реакторах".

Мы характеризуем это как аварийную ситуацию, которая не переросла в аварию, но может перерасти, если не принять срочных мер реагирования – в частности, безотлагательно восстановить внешнее электроснабжение. Эта ситуация – следствие оккупации ЗАЭС и полное игнорирование оккупантами правил безопасности и умышленное создание препятствий для восстановления линии электропередач