рф намеренно обесточила ЗАЭС, следующий шаг будет еще опаснее: Сибига призвал МАГАТЭ принять меры

рф намеренно обесточила Запорожскую атомную электростанцию. Следующий шаг будет еще опаснее: запуск реактора под оккупацией — без надлежащего охлаждения. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига и призвал МАГАТЭ принять все возможные меры, передает УНН.

россия намеренно обесточила Запорожскую атомную электростанцию. Это было вручную осуществленное отключение, которое имело характер испытания, поскольку россия готовится снова подключить оккупированную Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. Следующий шаг россии будет еще опаснее: запуск реактора под оккупацией — без надлежащего охлаждения, без соответствующих лицензий и надзорных процедур. Это безответственный шаг, сделанный только для того, чтобы продемонстрировать контроль путина - заявил Сибига.

По его словам, такие безответственные действия россии увеличивают риск ядерных инцидентов.

россияне отказываются ремонтировать ЗАЭС из-за "военных действий" - МАГАТЭ

Запорожскую АЭС следует рассматривать как военный маневр. Каждый шаг россии - это не только смертельный риск, но и путь к катастрофе. Недавний блэкаут на Чернобыльской АЭС, вызванный российским ударом по подстанции, еще раз продемонстрировал, как москва использует ядерную безопасность как оружие, подчеркнул глава МИД.

Поэтому мы призываем МАГАТЭ, его государства-члены и всех соответствующих партнеров принять все возможные меры, включая гарантии безопасности, временные окна прекращения огня, беспрепятственный доступ для ремонтных бригад и предоставление специализированного оборудования, чтобы позволить немедленное проведение восстановительных работ на остаточной резервной линии и быстрое восстановление многочисленных независимых внешних источников питания к Запорожской АЭС - резюмировал Сибига.

Без срочного восстановления электроснабжения на ЗАЭС может произойти авария - Госатомрегулирование

Напомним

Ранее УНН писал, что российские оккупанты заявляют о невозможности ремонта на Запорожской АЭС из-за "военных действий", что подтверждает МАГАТЭ. Станция полагается на дизель-генераторы с ограниченным запасом топлива, что угрожает ядерной катастрофой.