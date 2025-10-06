Загрожує ядерною катастрофою континентального масштабу: у МЗС відреагували на чергову ескалацію рф біля ЗАЕС

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує чергову небезпечну ескалацію російської федерації навколо Запорізької атомної електростанції. У дипвідомстві наголосили, що цілеспрямоване створення ризиків довкола найбільшої атомної електростанції в Європі загрожує ядерною катастрофою континентального масштабу, передає УНН із посиланням на заяву відомства.

За повідомленням МАГАТЕ, 6 жовтня експерти Агентства зафіксували численні обстріли в безпосередній близькості від об’єкта, включно з вибухами за 1,25 км від його периметру. Ці дії є свідомою провокацією Росії, яка вкотре демонструє повну зневагу до міжнародного права, Статуту МАГАТЕ та семи незамінних стовпів ядерної безпеки. Цілеспрямоване створення ризиків довкола найбільшої атомної електростанції в Європі загрожує ядерною катастрофою континентального масштабу - йдеться у заяві.

У МЗС зауважили, що особливу тривогу викликає той факт, що Запорізька АЕС вже майже два тижні перебуває без зовнішнього енергопостачання, покладаючись на нестабільні резервні джерела живлення.

Ми розглядаємо обстріли як елемент свідомої стратегії Росії — заблокувати проведення ремонтних робіт і відновлення ліній електропередач, необхідних для забезпечення надійного зовнішнього енергозабезпечення. Зі свого боку Україна продовжуватиме тісну взаємодію з МАГАТЕ та партнерами для мінімізації ризиків, оперативної ремонтної готовності й якнайшвидшого відновлення належних параметрів ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС - йдеться у заяві.

У МЗС закликали партнерів до додаткових колективних заходів політичного та санкційного впливу, аби зупинити російський ядерний шантаж та відвернути катастрофу, яка матиме транскордонні наслідки для всієї Європи.

Україна наполягає: ядерна безпека не може бути предметом торгу. Відновлення зовнішнього енергопостачання ЗАЕС, повна демілітаризація майданчика та повернення станції під контроль України — необхідні та невідкладні кроки для захисту життя і здоров’я мільйонів людей - йдеться у заяві.

Раніше

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ - IAEA) чули серію пострілів у районі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Дистанція - 1,25 км від периметра станції.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі веде переговори з рф та Україною щодо відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС.

Раніше Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, заявляв: "Запорізька атомна електростанція вже дев’ять днів працює на окупованій території без зовнішнього живлення через пошкоджену лінію".

Ситуація, за словами фахівця, була аварійною. Загроза катастрофи.