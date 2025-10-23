МАГАТЭ подтвердило, что идет восстановление внешнего электроснабжения ЗАЭС
Киев • УНН
Международное агентство по атомной энергии подтвердило завершение ремонта линии 750 кВ "Днепровская" к Запорожской АЭС в рамках локального прекращения огня. МАГАТЭ продолжает координировать работу с обеими сторонами по дальнейшему ремонту линии 330 кВ "Ферросплавная".
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что завершен ремонт линии 750 кВ "Днепровская" до Запорожской АЭС в рамках локального прекращения огня, и сообщило о продолжении координации работы с обеими сторонами по дальнейшему ремонту линии 330 кВ "Ферросплавная", пишет УНН.
Восстановление внешнего электроснабжения ЗАЭС Украины продолжается после месячного перебоя, после завершения ремонта линии 750 кВ "Днепровская" в рамках локального прекращения огня
В МАГАТЭ подчеркнули: возвращение мощности является ключевым шагом для ядерной безопасности.
"МАГАТЭ продолжает координировать работу с обеими сторонами по дальнейшему ремонту линии 330 кВ "Ферросплавная"", - сообщили в организации.
Справочно
Как сообщали в НАЭК "Энергоатом", Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины соединяют две линии электропередачи: "Запорожская ТЭС - Ферросплавная" напряжением 330 кВ и ВЛ-750кВ "Днепровская", которые обеспечивают питание собственных нужд станции.