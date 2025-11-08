Россия атаковала подстанции двух АЭС, Украина требует срочно созвать Совет МАГАТЭ - Сибига
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что во время массированного обстрела в ночь на 8 ноября Россия ударила по подстанциям, которые поставляют электроэнергию в Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Он призвал срочно созвать заседание Совета управляющих МАГАТЭ. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал украинского дипломата.
Во время сегодняшних атак Россия снова нацелилась на подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Это были не случайные, а хорошо спланированные удары. Россия сознательно ставит под угрозу ядерную безопасность Европы. Мы призываем срочно созвать заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы отреагировать на эти недопустимые риски
В своем сообщении он также призвал все государства, которые ценят ядерную безопасность, в частности Китай и Индию, требовать от России прекратить безрассудные атаки на ядерную энергетику, которые могут привести к катастрофическим последствиям.
"Нужно глобальное давление, чтобы заставить Москву прекратить ее ядерный шантаж", - подчеркнул Сибига.
Напомним
В ночь на субботу, 8 ноября, враг совершил самый массированный удар по украинским ТЭС с начала войны, полностью уничтожив генерацию. Это произошло менее чем через месяц после предыдущего удара.
