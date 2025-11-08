Россия атаковала подстанции двух АЭС, Украина требует срочно созвать Совет МАГАТЭ - Сибига

ukenru
17:24 • 9902 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
16:00 • 18040 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 26723 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 32938 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 54574 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 95778 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 95120 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 134032 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 97327 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 77796 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Выезд за границу и въезд невозможны: произошел сбой базы данных - Госпогранслужба8 ноября, 11:44 • 43292 просмотра
Строительство завода Rheinmetall в Украине задерживается: гендиректор назвал причину8 ноября, 11:56 • 5436 просмотра
В Днепре из-под завалов 9-этажки спасли йоркширского терьера Мишель, ее владелица - в больницеVideo8 ноября, 13:13 • 4922 просмотра
В Днепре объявили двухдневный траур по жертвам массированной атаки рфPhoto8 ноября, 13:55 • 5650 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 11839 просмотра
публикации
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 95778 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 134032 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 97327 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 77796 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 52617 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Андрей Сибига
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Полтавская область
Государственная граница Украины
Великобритания
Днепр
Реклама
УНН Lite
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 11883 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 32433 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 95120 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 37983 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 46343 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Financial Times

Россия атаковала подстанции двух АЭС, Украина требует срочно созвать Совет МАГАТЭ - Сибига

Киев • УНН

 • 688 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что РФ ударила по подстанциям, которые поставляют электроэнергию в Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Он призвал срочно созвать заседание Совета управляющих МАГАТЭ.

Россия атаковала подстанции двух АЭС, Украина требует срочно созвать Совет МАГАТЭ - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что во время массированного обстрела в ночь на 8 ноября Россия ударила по подстанциям, которые поставляют электроэнергию в Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Он призвал срочно созвать заседание Совета управляющих МАГАТЭ. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал украинского дипломата.

Во время сегодняшних атак Россия снова нацелилась на подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Это были не случайные, а хорошо спланированные удары. Россия сознательно ставит под угрозу ядерную безопасность Европы. Мы призываем срочно созвать заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы отреагировать на эти недопустимые риски

- написал Сибига.

В своем сообщении он также призвал все государства, которые ценят ядерную безопасность, в частности Китай и Индию, требовать от России прекратить безрассудные атаки на ядерную энергетику, которые могут привести к катастрофическим последствиям.

"Нужно глобальное давление, чтобы заставить Москву прекратить ее ядерный шантаж", - подчеркнул Сибига.

Напомним

В ночь на субботу, 8 ноября, враг совершил самый массированный удар по украинским ТЭС с начала войны, полностью уничтожив генерацию. Это произошло менее чем через месяц после предыдущего удара.

рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго08.11.25, 09:59 • 54574 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеПолитика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Дипломатка
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Андрей Сибига
Международное агентство по атомной энергии
Индия
Европа
Китай
Украина