РФ ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Киев • УНН
Россия ночью атаковала энергетическую инфраструктуру в 5 областях Украины, что привело к обесточиваниям в 8 регионах. Особенно сложная ситуация наблюдается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
Россия ночью атаковала энергетику в 5 областях Украины, есть обесточивания в восьми регионах, в ряде областей - аварийные отключения электроэнергии, в части - графики объемом до двух очередей, особо сложная ситуация - в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.
Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях
Сообщается, что Россия выпустила по Украине более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов, "нанося прицельные удары по объектам критической инфраструктуры".
Есть обесточивания в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Одесской и Кировоградской областях. В результате ударов в ряде регионов применены аварийные отключения электроэнергии. В части областей продолжают действовать графики почасовых отключений объемом до двух очередей, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что "особенно сложной остается ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях".
По ее словам, продолжается осмотр поврежденных энергообъектов и оценка масштабов разрушений.
"Также зафиксированы попадания по объектам газовой инфраструктуры - повреждено производственное оборудование, ранения получил один работник, которому оказывается медицинская помощь", - сообщили в Минэнерго.
"Спасатели, энергетики и газовики оперативно приступили к ликвидации последствий атаки. Восстановительные работы продолжаются непрерывно, специалисты работают над стабилизацией ситуации", - отметила Гринчук.
