ukenru
08:59 • 1438 просмотра
РФ ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
08:00 • 10020 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 45979 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 61044 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 59488 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 51683 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 24610 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 66625 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 39273 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 40974 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве и трех областях введены экстренные отключения света7 ноября, 23:29 • 14336 просмотра
В России заявили о массированной атаке БПЛА на объекты энергетики: часть населенных пунктов без света8 ноября, 01:29 • 13993 просмотра
В США умер генетик Джеймс Уотсон — первооткрыватель ДНК, которого лишили научных званий8 ноября, 01:52 • 9360 просмотра
В результате атаки РФ на Одесскую область загорелся энергетический объектPhoto04:48 • 15112 просмотра
россияне снова атаковали Укрзализныцю: в трех областях изменено расписание движения поездов05:32 • 8514 просмотра
публикации
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
08:00 • 10048 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 61070 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 59508 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 51696 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 36697 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Музыкант
Виктор Орбан
Дональд Трамп
Блогеры
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Харьковская область
Полтавская область
Днепр
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 23232 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 45997 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 29812 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 38403 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 50311 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
9К720 Искандер
Х-47М2 "Кинжал"

РФ ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго

Киев • УНН

 • 1440 просмотра

Россия ночью атаковала энергетическую инфраструктуру в 5 областях Украины, что привело к обесточиваниям в 8 регионах. Особенно сложная ситуация наблюдается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

РФ ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго

Россия ночью атаковала энергетику в 5 областях Украины, есть обесточивания в восьми регионах, в ряде областей - аварийные отключения электроэнергии, в части - графики объемом до двух очередей, особо сложная ситуация - в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.

Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях

- сообщили в Минэнерго.

Сообщается, что Россия выпустила по Украине более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов, "нанося прицельные удары по объектам критической инфраструктуры".

Над Украиной обезврежено 406 из 458 вражеских дронов и 9 из 45 ракет, РФ атаковала преимущественно баллистикой08.11.25, 10:51 • 878 просмотров

Есть обесточивания в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Одесской и Кировоградской областях. В результате ударов в ряде регионов применены аварийные отключения электроэнергии. В части областей продолжают действовать графики почасовых отключений объемом до двух очередей, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей

- указали в Минэнерго.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что "особенно сложной остается ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях".

По ее словам, продолжается осмотр поврежденных энергообъектов и оценка масштабов разрушений.

"Также зафиксированы попадания по объектам газовой инфраструктуры - повреждено производственное оборудование, ранения получил один работник, которому оказывается медицинская помощь", - сообщили в Минэнерго.

РФ в девятый раз массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины, есть раненый - Нафтогаз08.11.25, 10:37 • 596 просмотров

"Спасатели, энергетики и газовики оперативно приступили к ликвидации последствий атаки. Восстановительные работы продолжаются непрерывно, специалисты работают над стабилизацией ситуации", - отметила Гринчук.

россия выпустила по Украине более 450 дронов и 45 ракет: Зеленский после атаки рф указал на необходимость санкционного ответа по российской энергетике08.11.25, 10:33 • 738 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоНовости Мира
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Сумская область
Киевская область
Кировоградская область
Харьковская область
Полтавская область
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Украина