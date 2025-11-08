рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Київ • УНН
росія вночі атакувала енергетику у 5 областях України, є знеструмлення у восьми регіонах, у низці областей - аварійні відключення електроенергії, у частині - графіки обсягом до двох черг, особлива складна ситуація - у Харківській, Сумській та Полтавській областях, повідомили у суботу в Міненерго, пише УНН.
Ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях
Повідомляється, що росія випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, "завдаючи прицільних ударів по об'єктах критичної інфраструктури".
Є знеструмлення у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях. Внаслідок ударів у низці регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії. У частині областей продовжують діяти графіки погодинних відключень обсягом до двох черг, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів
Міністр енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що "особливо складною залишається ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях".
За її словами, триває огляд пошкоджених енергооб’єктів та оцінка масштабів руйнувань.
"Також зафіксовані влучання по об’єктах газової інфраструктури - пошкоджено виробниче обладнання, поранення отримав один працівник, якому надається медична допомога", - повідомили у Міненерго.
"Рятувальники, енергетики та газовики оперативно розпочали ліквідацію наслідків атаки. Відновлювальні роботи тривають безперервно, фахівці працюють над стабілізацією ситуації", - зазначила Гринчук.
