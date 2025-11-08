ukenru
08:59 • 3006 перегляди
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Ексклюзив
08:00 • 12388 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 47604 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 62940 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 61121 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 52806 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 24813 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 66996 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 39375 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 41036 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У росії заявили про масовану атаку БпЛА на об'єкти енергетики: частина населених пунктів без світла8 листопада, 01:29 • 15075 перегляди
У США помер генетик Джеймс Вотсон - першовідкривач ДНК, якого позбавили наукових звань8 листопада, 01:52 • 10765 перегляди
У Печерському районі Києва виникла пожежа внаслідок атаки БпЛА8 листопада, 03:06 • 5812 перегляди
Унаслідок атаки рф на Одещину загорівся енергетичний об’єктPhoto04:48 • 16206 перегляди
росіяни знову атакували Укрзалізницю: в трьох областях змінено графік руху поїздів 05:32 • 10450 перегляди
Публікації
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Ексклюзив
08:00 • 12388 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 62940 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 61121 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 52806 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 37559 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Музикант
Віктор Орбан
Дональд Трамп
Блогери
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Харківська область
Полтавська область
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 23829 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 47604 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 30336 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 38903 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 50871 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Фільм
Серіали

рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго

Київ • УНН

 • 2994 перегляди

росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру у 5 областях України, що призвело до знеструмлень у 8 регіонах. Особливо складна ситуація спостерігається у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго

росія вночі атакувала енергетику у 5 областях України, є знеструмлення у восьми регіонах, у низці областей - аварійні відключення електроенергії, у частині - графіки обсягом до двох черг, особлива складна ситуація - у Харківській, Сумській та Полтавській областях, повідомили у суботу в Міненерго, пише УНН.

Ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях

- повідомили у Міненерго.

Повідомляється, що росія випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, "завдаючи прицільних ударів по об'єктах критичної інфраструктури".

Над Україною знешкоджено 406 з 458 ворожих дронів і 9 з 45 ракет, рф атакувала переважно балістикою08.11.25, 10:51 • 1906 переглядiв

Є знеструмлення у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях. Внаслідок ударів у низці регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії. У частині областей продовжують діяти графіки погодинних відключень обсягом до двох черг, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів

- вказали у Міненерго.

Міністр енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що "особливо складною залишається ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях".

За її словами, триває огляд пошкоджених енергооб’єктів та оцінка масштабів руйнувань.

"Також зафіксовані влучання по об’єктах газової інфраструктури - пошкоджено виробниче обладнання, поранення отримав один працівник, якому надається медична допомога", - повідомили у Міненерго.

рф вдев'яте масовано атакувала газову інфраструктуру України, є поранений - Нафтогаз08.11.25, 10:37 • 856 переглядiв

"Рятувальники, енергетики та газовики оперативно розпочали ліквідацію наслідків атаки. Відновлювальні роботи тривають безперервно, фахівці працюють над стабілізацією ситуації", - зазначила Гринчук.

росія випустила по Україні понад 450 дронів і 45 ракет: Зеленський після атаки рф вказав на потребу санкційної відповіді по російській енергетиці08.11.25, 10:33 • 988 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоНовини Світу
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Сумська область
Київська область
Кіровоградська область
Харківська область
Полтавська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
Україна