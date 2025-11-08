рф вдев'яте масовано атакувала газову інфраструктуру України, є поранений - Нафтогаз
Київ • УНН
Росія вночі здійснила дев'яту масовану атаку на цивільну газову інфраструктуру України з початку жовтня, застосувавши ракети та дрони. Внаслідок влучань поранено співробітника Групи Нафтогаз та пошкоджено виробниче обладнання.
рф уночі здійснила дев’яту масовану атаку на газову інфраструктуру в Україні від початку жовтня, є поранений, повідомили у Групі Нафтогаз у суботу, пише УНН.
У ніч на 8 листопада відбулася дев’ята масована атака росії на цивільну газову інфраструктуру України з початку жовтня. Ворог знову застосував ракети та дрони, цілеспрямовано б’ючи по об’єктах, що забезпечують українців теплом узимку. Зафіксовано влучання. Поранення отримав співробітник Групи Нафтогаз, йому надають медичну допомогу. Також є пошкодження виробничого обладнання
Зазначається, що "на місці працюють рятувальники, як тільки дозволить безпекова ситуація, фахівці компанії розпочнуть відновлення пошкоджених об’єктів".
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький вказав, що це "чергова підла атака росіян, спрямована на те, щоб позбавити українців газу, тепла та електроенергії взимку".
