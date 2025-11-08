РФ в девятый раз массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины, есть раненый - Нафтогаз
Киев • УНН
Россия ночью совершила девятую массированную атаку на гражданскую газовую инфраструктуру Украины с начала октября, применив ракеты и дроны. В результате попаданий ранен сотрудник Группы Нафтогаз и повреждено производственное оборудование.
РФ ночью совершила девятую массированную атаку на газовую инфраструктуру в Украине с начала октября, есть раненый, сообщили в Группе Нафтогаз в субботу, пишет УНН.
В ночь на 8 ноября произошла девятая массированная атака россии на гражданскую газовую инфраструктуру Украины с начала октября. Враг снова применил ракеты и дроны, целенаправленно нанося удары по объектам, обеспечивающим украинцев теплом зимой. Зафиксировано попадание. Ранение получил сотрудник Группы Нафтогаз, ему оказывают медицинскую помощь. Также есть повреждения производственного оборудования
Отмечается, что "на месте работают спасатели, как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты компании начнут восстановление поврежденных объектов".
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий указал, что это "очередная подлая атака россиян, направленная на то, чтобы лишить украинцев газа, тепла и электроэнергии зимой".
