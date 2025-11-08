Из-за атаки рф на энергетику есть перебои с теплом и водой в нескольких регионах, враг наращивает удары по локомотивным депо - вице-премьер
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф на энергетику в нескольких регионах Украины возникли перебои с тепло- и водоснабжением. Пострадали Днепропетровщина, Киев, Киевщина, Кировоградщина, Николаевщина, Полтавщина, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Запорожье, а также железнодорожная инфраструктура.
Из-за ночной атаки рф на энергетику в нескольких регионах есть перебои с теплом и водой, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в субботу в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Еще одна ночь под российскими ударами. Враг снова атаковал критическую инфраструктуру и гражданские объекты. К сожалению, есть погибшие и раненые", - отметил чиновник.
Россия снова массированно атакует энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго08.11.25, 02:20 • 4576 просмотров
По его словам, "пострадали Днепропетровщина, Киев и Киевская область, Кировоградщина, Николаевщина, Полтавщина, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Запорожье".
В нескольких регионах в результате ракетно-дроновых атак на энергетику есть перебои с тепло- и водоснабжением, продолжается восстановление, разворачиваются дополнительные резервные питания
По его словам, из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры существенно задерживается ряд поездов.
Враг наращивает удары по локомотивным депо. В результате атак на Полтавщине на нескольких станциях отсутствует электроснабжение, повреждена контактная сеть на отдельных участках
Атака рф на железную дорогу: существенно задерживается ряд поездов08.11.25, 09:12 • 1370 просмотров
Восстановительные работы, по данным вице-премьера, стартовали сразу, чтобы обеспечить бесперебойность движения. На части направлений задействованы тепловозы и скоординированные пересадки.
"россия снова бьет по тому, что держит жизнь - это террор против мирных людей", - подчеркнул Кулеба.
россия ночью ударила по Киеву и 8 областям: детали от главы МВД08.11.25, 09:31 • 1436 просмотров