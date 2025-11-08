Через атаку рф на енергетику є перебої з теплом і водою у кількох регіонах, ворог нарощує удари по локомотивних депо - віцепрем'єр
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф на енергетику в кількох регіонах України виникли перебої з тепло- та водопостачанням. Постраждали Дніпропетровщина, Київ, Київщина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Полтавщина, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Запоріжжя, а також залізнична інфраструктура.
Через нічну атаку рф на енергетику у кількох регіонах є перебої із теплом та водою, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у суботу у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Ще одна ніч під російськими ударами. Ворог знову атакував критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти. На жаль, є загиблі та поранені", - зазначив урядовець.
росія знову масовано атакує енергетичну інфраструктуру України - Міненерго 08.11.25, 02:20 • 4612 переглядiв
З його слів, "постраждали Дніпропетровщина, Київ та Київщина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Полтавщина, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Запоріжжя".
У кількох регіонах внаслідок ракетно-дронових атак на енергетику є перебої із тепло- та водопостачанням, триває відновлення, розгортаються додаткові резервні живлення
З його слів, через пошкодження залізничної інфраструктури суттєво затримується низка поїздів.
Ворог нарощує удари по локомотивних депо. Внаслідок атак на Полтавщині на кількох станціях відсутнє електропостачання, пошкоджено контактну мережу на окремих ділянках
Атака рф на залізницю: суттєво затримується низка поїздів08.11.25, 09:12 • 1466 переглядiв
Відновні роботи, за даними віцепрем'єра, стартували відразу, щоб забезпечити безперебійність руху. На частині напрямків задіяні тепловози та скоординовані пересадки.
"росія знову б’є по тому, що тримає життя - це терор проти мирних людей", - підкреслив Кулеба.
росія вночі вдарила по Києву та 8 областях: деталі від голови МВС08.11.25, 09:31 • 1586 переглядiв