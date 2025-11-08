ukenru
Атака рф на залізницю: суттєво затримується низка поїздів

Київ • УНН

 • 916 перегляди

Через атаку рф на Полтавську область пошкоджено залізничну інфраструктуру, відсутнє електропостачання та контактна мережа на кількох ділянках. Це призвело до суттєвих затримок низки потягів далекого сполучення та приміських рейсів на Полтавщині та Харківщині.

Атака рф на залізницю: суттєво затримується низка поїздів

Внаслідок атаки рф на Україну є пошкодження залізничної інфраструктури, суттєво затримується низка поїздів, повідомили у суботу в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.

У результаті ворожих ударів по Полтавській області є пошкодження, по кількох станціях відсутнє електропостачання, є пошкодження контактної мережі кількох ділянок. Через це низка потягів матиме суттєві затримки на шляху, оскільки рух зазначеними ділянками можливий лише тепловозами

- повідомили в УЗ.

Приміські рейси на Полтавщині і Харківщині, як зазначається, також прямуватимуть із можливими затримками орієнтовно 1,5-2 години.

На 8 годину, за повідомленням, відомо про затримку потягів далекого сполучення:

  • № 720 Київ - Харків +6:30 год;
    • № 22/21 Харків - Львів +2:30 год;
      • № 111/112 Львів - Ізюм +5 год;
        • № 63/64 Львів - Харків +5 год;
          • № 103/104 Гусарівка - Львів +4 год;
            • № 17/18 Ужгород - Харків +3:40 год;
              • № 227/228 Гусарівка - Івано-Франківськ +3:30 год.

                Як вказали в УЗ, для пасажирів поїздів №725 Харків - Київ Інтерсіті+ буде організована посадка по Полтаві, куди їх доправлять електропотягом. Відповідно, пасажири поїзда №720 Київ - Харків Інтерсіті+ до кінцевої станції Харків будуть довезені з Полтави електропоїздом.

                Також через наслідки ворожих ударів поїзд №72/71 Львів - Павлоград курсуватиме до станції Самар-Дніпровський.

                Юлія Шрамко

                Суспільство
                Енергетика
                Війна в Україні
                Відключення світла
                Електроенергія
                Харківська область
                Полтавська область
                Ізюм
                Україна
                Павлоград
                Ужгород
                Полтава
                Івано-Франківськ
                Львів
                Київ
                Харків