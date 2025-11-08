Атака рф на железную дорогу: существенно задерживается ряд поездов
Киев • УНН
Из-за атаки рф на Полтавскую область повреждена железнодорожная инфраструктура, отсутствует электроснабжение и контактная сеть на нескольких участках. Это привело к существенным задержкам ряда поездов дальнего следования и пригородных рейсов на Полтавщине и Харьковщине.
В результате атаки рф на Украину есть повреждения железнодорожной инфраструктуры, существенно задерживается ряд поездов, сообщили в субботу в АО "Укрзализныця", пишет УНН.
В результате вражеских ударов по Полтавской области есть повреждения, по нескольким станциям отсутствует электроснабжение, есть повреждения контактной сети нескольких участков. Из-за этого ряд поездов будет иметь существенные задержки в пути, поскольку движение по указанным участкам возможно только тепловозами
Пригородные рейсы в Полтавской и Харьковской областях, как отмечается, также будут следовать с возможными задержками ориентировочно 1,5-2 часа.
На 8 часов, по сообщению, известно о задержке поездов дальнего сообщения:
- № 720 Киев - Харьков +6:30 ч;
- № 22/21 Харьков - Львов +2:30 ч;
- № 111/112 Львов - Изюм +5 ч;
- № 63/64 Львов - Харьков +5 ч;
- № 103/104 Гусаровка - Львов +4 ч;
- № 17/18 Ужгород - Харьков +3:40 ч;
- № 227/228 Гусаровка - Ивано-Франковск +3:30 ч.
Как указали в УЗ, для пассажиров поездов №725 Харьков - Киев Интерсити+ будет организована посадка по Полтаве, куда их доставят электропоездом. Соответственно, пассажиры поезда №720 Киев - Харьков Интерсити+ до конечной станции Харьков будут довезены из Полтавы электропоездом.
Также из-за последствий вражеских ударов поезд №72/71 Львов - Павлоград будет курсировать до станции Самар-Днепровский.
