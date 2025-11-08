росія вночі вдарила по Києву та 8 областях: деталі від голови МВС
Київ • УНН
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про нічну атаку рф на критичну інфраструктуру Києва та 8 областей. У Дніпрі ударний безпілотник влучив у житловий будинок, загинула одна людина, 10 поранено.
Нічна атака рф зачепила Київ та 8 областей, ворог атакував критичну інфраструктуру, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у суботу у Telegram, пише УНН.
Ліквідовуємо наслідки сьогоднішнього російського комбінованого удару. Під прицілом ворога була критична інфраструктура - те, що забезпечує нормальні умови проживання людей. Постраждали Дніпропетровщина, Київщина та Київ, Кіровоградщина, Миколаївщина, Полтавщина, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина
Він вказав, що рятувальники, поліція працюють на місцях ударів. Задіяні необхідні фахівці та спеціалізована техніка. "Більше десятка пожеж по Україні зараз ліквідовує ДСНС", - зазначив міністр.
У Дніпрі, з його слів, росія прицільно вдарила ударним безпілотником по житловому будинку. "Тіло загиблої людини рятувальники деблокували з-під завалів. 10 людей поранено, близько 30-ти - врятовано рятувальниками ДСНС. Маємо повідомлення, що 2 осіб не виходять на звʼязок із рідними. Шукаємо", - вказав голова МВС.
"Ситуація складна, але вистоїмо", - підкреслив міністр, вказавши, що координує дії служб на обʼєктах ураження з міністром енергетики Світланою Грищук.
росія знову масовано атакує енергетичну інфраструктуру України - Міненерго 08.11.25, 02:20 • 4372 перегляди