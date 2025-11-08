ukenru
Ексклюзив
08:00 • 918 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 41643 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
7 листопада, 15:49 • 54649 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 56871 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 55924 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 49290 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 24116 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 65323 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 38931 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 40766 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
росія вночі вдарила по Києву та 8 областях: деталі від голови МВС

Київ • УНН

 • 804 перегляди

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про нічну атаку рф на критичну інфраструктуру Києва та 8 областей. У Дніпрі ударний безпілотник влучив у житловий будинок, загинула одна людина, 10 поранено.

росія вночі вдарила по Києву та 8 областях: деталі від голови МВС

Нічна атака рф зачепила Київ та 8 областей, ворог атакував критичну інфраструктуру, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у суботу у Telegram, пише УНН.

Ліквідовуємо наслідки сьогоднішнього російського комбінованого удару. Під прицілом ворога була критична інфраструктура - те, що забезпечує нормальні умови проживання людей. Постраждали Дніпропетровщина, Київщина та Київ, Кіровоградщина, Миколаївщина, Полтавщина, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина

- повідомив голова МВС.

Він вказав, що рятувальники, поліція працюють на місцях ударів. Задіяні необхідні фахівці та спеціалізована техніка. "Більше десятка пожеж по Україні зараз ліквідовує ДСНС", - зазначив міністр.

У Дніпрі, з його слів, росія прицільно вдарила ударним безпілотником по житловому будинку. "Тіло загиблої людини рятувальники деблокували з-під завалів. 10 людей поранено, близько 30-ти - врятовано рятувальниками ДСНС. Маємо повідомлення, що 2 осіб не виходять на звʼязок із рідними. Шукаємо", - вказав голова МВС.

"Ситуація складна, але вистоїмо", - підкреслив міністр, вказавши, що координує дії служб на обʼєктах ураження з міністром енергетики Світланою Грищук.

росія знову масовано атакує енергетичну інфраструктуру України - Міненерго 08.11.25, 02:20 • 4372 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Повітряна тривога
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Миколаївська область
Сумська область
Київська область
Кіровоградська область
Харківська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Дніпро (місто)
Чернігівська область
Ігор Клименко
Україна
Київ