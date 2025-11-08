ukenru
7 ноября, 17:00 • 40894 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
7 ноября, 15:49 • 54103 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 56274 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 55408 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 48948 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 24026 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 64750 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 38817 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 40703 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 31267 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
публикации
Эксклюзивы
россия ночью ударила по Киеву и 8 областям: детали от главы МВД

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о ночной атаке рф на критическую инфраструктуру Киева и 8 областей. В Днепре ударный беспилотник попал в жилой дом, погиб один человек, 10 ранены.

россия ночью ударила по Киеву и 8 областям: детали от главы МВД

Ночная атака рф затронула Киев и 8 областей, враг атаковал критическую инфраструктуру, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в субботу в Telegram, пишет УНН.

Ликвидируем последствия сегодняшнего российского комбинированного удара. Под прицелом врага была критическая инфраструктура – то, что обеспечивает нормальные условия проживания людей. Пострадали Днепропетровщина, Киевщина и Киев, Кировоградщина, Николаевщина, Полтавщина, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина

- сообщил глава МВД.

Он указал, что спасатели, полиция работают на местах ударов. Задействованы необходимые специалисты и специализированная техника. "Более десятка пожаров по Украине сейчас ликвидирует ГСЧС", - отметил министр.

В Днепре, по его словам, россия прицельно ударила ударным беспилотником по жилому дому. "Тело погибшего человека спасатели деблокировали из-под завалов. 10 человек ранены, около 30-ти - спасены спасателями ГСЧС. Есть сообщения, что 2 человека не выходят на связь с родными. Ищем", - указал глава МВД.

"Ситуация сложная, но выстоим", - подчеркнул министр, указав, что координирует действия служб на объектах поражения с министром энергетики Светланой Грищук.

Россия снова массированно атакует энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго08.11.25, 02:20 • 4234 просмотра

Юлия Шрамко

