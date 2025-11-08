россия ночью ударила по Киеву и 8 областям: детали от главы МВД
Киев • УНН
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о ночной атаке рф на критическую инфраструктуру Киева и 8 областей. В Днепре ударный беспилотник попал в жилой дом, погиб один человек, 10 ранены.
Ночная атака рф затронула Киев и 8 областей, враг атаковал критическую инфраструктуру, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в субботу в Telegram, пишет УНН.
Ликвидируем последствия сегодняшнего российского комбинированного удара. Под прицелом врага была критическая инфраструктура – то, что обеспечивает нормальные условия проживания людей. Пострадали Днепропетровщина, Киевщина и Киев, Кировоградщина, Николаевщина, Полтавщина, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина
Он указал, что спасатели, полиция работают на местах ударов. Задействованы необходимые специалисты и специализированная техника. "Более десятка пожаров по Украине сейчас ликвидирует ГСЧС", - отметил министр.
В Днепре, по его словам, россия прицельно ударила ударным беспилотником по жилому дому. "Тело погибшего человека спасатели деблокировали из-под завалов. 10 человек ранены, около 30-ти - спасены спасателями ГСЧС. Есть сообщения, что 2 человека не выходят на связь с родными. Ищем", - указал глава МВД.
"Ситуация сложная, но выстоим", - подчеркнул министр, указав, что координирует действия служб на объектах поражения с министром энергетики Светланой Грищук.
