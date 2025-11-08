Над Україною знешкоджено 406 з 458 ворожих дронів і 9 з 45 ракет, рф атакувала переважно балістикою

ukenru
08:59 • 2898 перегляди
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Ексклюзив
08:00 • 12231 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 47496 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 62815 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 61011 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 52728 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 24799 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 66964 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 39362 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 41028 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У росії заявили про масовану атаку БпЛА на об'єкти енергетики: частина населених пунктів без світла8 листопада, 01:29 • 14873 перегляди
У США помер генетик Джеймс Вотсон - першовідкривач ДНК, якого позбавили наукових звань8 листопада, 01:52 • 10549 перегляди
У Печерському районі Києва виникла пожежа внаслідок атаки БпЛА8 листопада, 03:06 • 5390 перегляди
Унаслідок атаки рф на Одещину загорівся енергетичний об’єктPhoto04:48 • 15987 перегляди
росіяни знову атакували Укрзалізницю: в трьох областях змінено графік руху поїздів 05:32 • 10211 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Ексклюзив
08:00 • 12231 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 62815 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 61011 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 52729 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 37499 перегляди
Музикант
Віктор Орбан
Дональд Трамп
Блогери
Ілон Маск
Україна
Харківська область
Полтавська область
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 23784 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 47496 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 30302 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 38870 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 50834 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Фільм
Серіали

Над Україною знешкоджено 406 з 458 ворожих дронів і 9 з 45 ракет, рф атакувала переважно балістикою

Київ • УНН

 • 1854 перегляди

Вночі Росія випустила по Україні 458 безпілотників та 45 ракет, з яких 32 були балістичними. Збито або придушено 406 дронів та 9 ракет, основні напрямки удару – Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина.

Над Україною знешкоджено 406 з 458 ворожих дронів і 9 з 45 ракет, рф атакувала переважно балістикою

росія вночі випустила по Україні 458 безпілотників та 45 ракет, більшість - балістика, збито або придушено 406 дронів та 9 ракет, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 8 листопада (з 18.30 07 листопада) ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 503 засобів повітряного нападу – 45 ракет (із них – 32 "балістика") та 458 БпЛА різних типів (близько 300 – "шахеди"):

  • 458 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим);
    • 25 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із Курської, Воронезької, Ростовської обл. – рф);
      • 10 крилатих ракет Іскандер-К (із Курської, Воронезької обл. – рф);
        • 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із Тамбовської обл. – рф);
          • 3 крилатих ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря).

            Основні напрямки удару – Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина

            - повідомили в ПС ЗСУ у соцмережах.

            Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

            За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 415 повітряних цілей: 406 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 9 ракет різних типів. Наразі зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях та падіння збитих (уламки) на 4 локаціях в різних регіонах України

            - вказали у ПС ЗСУ.

            На 10:00, за повідомленням, інформація щодо падіння/влучання 10 ворожих ракет уточнюється.

            росія випустила по Україні понад 450 дронів і 45 ракет: Зеленський після атаки рф вказав на потребу санкційної відповіді по російській енергетиці08.11.25, 10:33 • 974 перегляди

            Юлія Шрамко

            Війна в Україні
            Енергетика
            Повітряна тривога
            Соціальна мережа
            Війна в Україні
            Відключення світла
            Електроенергія
            Курськ
            Київська область
            Полтавська область
            Дніпропетровська область
            Повітряні сили Збройних сил України
            Х-47М2 «Кинджал»
            Іскандер (ОТРК)
            Крим
            Україна