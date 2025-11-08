Над Україною знешкоджено 406 з 458 ворожих дронів і 9 з 45 ракет, рф атакувала переважно балістикою
Київ • УНН
Вночі Росія випустила по Україні 458 безпілотників та 45 ракет, з яких 32 були балістичними. Збито або придушено 406 дронів та 9 ракет, основні напрямки удару – Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина.
росія вночі випустила по Україні 458 безпілотників та 45 ракет, більшість - балістика, збито або придушено 406 дронів та 9 ракет, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 8 листопада (з 18.30 07 листопада) ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 503 засобів повітряного нападу – 45 ракет (із них – 32 "балістика") та 458 БпЛА різних типів (близько 300 – "шахеди"):
- 458 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим);
- 25 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із Курської, Воронезької, Ростовської обл. – рф);
- 10 крилатих ракет Іскандер-К (із Курської, Воронезької обл. – рф);
- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із Тамбовської обл. – рф);
- 3 крилатих ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря).
Основні напрямки удару – Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 415 повітряних цілей: 406 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 9 ракет різних типів. Наразі зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях та падіння збитих (уламки) на 4 локаціях в різних регіонах України
На 10:00, за повідомленням, інформація щодо падіння/влучання 10 ворожих ракет уточнюється.
