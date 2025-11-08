ukenru
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка війшла за межі стандартної процедуриPhoto
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п'ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в'їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
росія випустила по Україні понад 450 дронів і 45 ракет: Зеленський після атаки рф вказав на потребу санкційної відповіді по російській енергетиці

Київ • УНН

росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши понад 450 ударних дронів та 45 ракет, цілями стали житлові будинки, енергетика та інфраструктура. Президент Зеленський наголосив на необхідності посилення санкцій проти рф, особливо щодо її енергетичного сектору та заморожених активів.

росія випустила по Україні понад 450 дронів і 45 ракет: Зеленський після атаки рф вказав на потребу санкційної відповіді по російській енергетиці

росія вночі випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, цілями стали житлові будинки, енергетика, інфраструктура, повідомив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на чергову масовану атаку рф, вкотре наголосивши на необхідності санкцій, пише УНН.

Понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів випустила росія по Україні. І цілі в терористів незмінні: звичайне життя, житлові будинки, наша енергетика, інфраструктура

- повідомив Президент.

З його слів, триває рятувальна операція в Дніпрі. Вночі росія завдала удару по місту – влучила в житловий будинок.

За оновленими даними ОВА, у Дніпрі вже 2 загиблих та 12 постраждалих.

"На жаль, одна людина загинула на Харківщині, є постраждалі на Київщині й Полтавщині. Також били по Дніпровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Сумщині, Чернігівщині. З вечора атакували Одещину", - вказав Президент.

Всюди, де необхідно, як зазначив Зеленський, працюють усі служби – відновлюють після ударів, підтримують людей, допомагають постраждалим.

Питання в ресурсах на вбивства, у грошах – потрібні санкції, щоб позбавити росію можливості продовжувати війну, яку вона почала і затягує. Цінуємо всі кроки, які партнери вже зробили, але російські удари показують, що тиск має бути сильнішим. Обовʼязково має бути європейське рішення по російських заморожених активах, додаткові санкції, підтримка і посилення захисту України. І на кожен удар москви по енергетиці, яким вони хочуть нашкодити звичайним людям перед зимою, має бути санкційна відповідь по всій російській енергетиці без винятків. Досі не під санкціями атомна енергетика росії, досі російський ВПК отримує західну мікроелектроніку, більше тиску має бути й по торгівлі нафтою та газом. Розраховуємо на відповідні рішення Америки, Європи, країн "сімки". Дякую всім, хто готовий допомагати і діяти заради того, щоб захистити життя

- вказав Зеленський.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Ядерна зброя
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Миколаївська область
Сумська область
Київська область
Кіровоградська область
Харківська область
Полтавська область
Одеська область
Дніпро (місто)
Чернігівська область
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна