росія випустила по Україні понад 450 дронів і 45 ракет: Зеленський після атаки рф вказав на потребу санкційної відповіді по російській енергетиці

росія вночі випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, цілями стали житлові будинки, енергетика, інфраструктура, повідомив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на чергову масовану атаку рф, вкотре наголосивши на необхідності санкцій, пише УНН.

З його слів, триває рятувальна операція в Дніпрі. Вночі росія завдала удару по місту – влучила в житловий будинок.

За оновленими даними ОВА, у Дніпрі вже 2 загиблих та 12 постраждалих.

"На жаль, одна людина загинула на Харківщині, є постраждалі на Київщині й Полтавщині. Також били по Дніпровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Сумщині, Чернігівщині. З вечора атакували Одещину", - вказав Президент.

Всюди, де необхідно, як зазначив Зеленський, працюють усі служби – відновлюють після ударів, підтримують людей, допомагають постраждалим.

Питання в ресурсах на вбивства, у грошах – потрібні санкції, щоб позбавити росію можливості продовжувати війну, яку вона почала і затягує. Цінуємо всі кроки, які партнери вже зробили, але російські удари показують, що тиск має бути сильнішим. Обовʼязково має бути європейське рішення по російських заморожених активах, додаткові санкції, підтримка і посилення захисту України. І на кожен удар москви по енергетиці, яким вони хочуть нашкодити звичайним людям перед зимою, має бути санкційна відповідь по всій російській енергетиці без винятків. Досі не під санкціями атомна енергетика росії, досі російський ВПК отримує західну мікроелектроніку, більше тиску має бути й по торгівлі нафтою та газом. Розраховуємо на відповідні рішення Америки, Європи, країн "сімки". Дякую всім, хто готовий допомагати і діяти заради того, щоб захистити життя