Двоє людей стали жертвами удару рф по багатоповерхівці у Дніпрі, постраждалих вже 12
Київ • УНН
У Дніпрі внаслідок удару рф по багатоповерхівці загинуло двоє людей, кількість постраждалих зросла до 12. Семеро постраждалих перебувають у лікарні.
У Дніпрі внаслідок удару рф по багатоповерхівці відомо про вже двох загиблих, кількість постраждалих зросла до 12, повідомив у суботу в.о. голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram, пише УНН.
Вже двоє загиблих внаслідок атаки на Дніпро. Тіло ще однієї жінки з-під завалів дістали рятувальники. Щирі співчуття рідним... За оновленими даними, постраждалих 12
З його слів, семеро постраждалих перебувають у лікарні.
