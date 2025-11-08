ukenru
08:59 • 2954 перегляди
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Ексклюзив
08:00 • 12312 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 47547 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 62879 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 61068 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 52774 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 24811 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 66980 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 39372 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 41032 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Двоє людей стали жертвами удару рф по багатоповерхівці у Дніпрі, постраждалих вже 12

Київ • УНН

 • 998 перегляди

У Дніпрі внаслідок удару рф по багатоповерхівці загинуло двоє людей, кількість постраждалих зросла до 12. Семеро постраждалих перебувають у лікарні.

Двоє людей стали жертвами удару рф по багатоповерхівці у Дніпрі, постраждалих вже 12

У Дніпрі внаслідок удару рф по багатоповерхівці відомо про вже двох загиблих, кількість постраждалих зросла до 12, повідомив у суботу в.о. голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram, пише УНН.

Вже двоє загиблих внаслідок атаки на Дніпро. Тіло ще однієї жінки з-під завалів дістали рятувальники. Щирі співчуття рідним... За оновленими даними, постраждалих 12

- написав Гайваненко.

З його слів, семеро постраждалих перебувають у лікарні.

"То було пекло": через удар рф по багатоповерхівці у Дніпрі загинула жінка, постраждалих уже 1108.11.25, 10:02 • 1318 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Дніпро (місто)