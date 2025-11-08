"То було пекло": через удар рф по багатоповерхівці у Дніпрі загинула жінка, постраждалих уже 11

ukenru
Ексклюзив
08:00 • 858 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 41611 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
7 листопада, 15:49 • 54637 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 56844 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 55896 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 49265 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 24112 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 65313 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 38930 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 40766 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності молодика, який співав російські пісні у формі поліцейського7 листопада, 22:21 • 13157 перегляди
росіяни зруйнували КАБами заправку під Харковом: є постраждалі Photo7 листопада, 22:38 • 14240 перегляди
У Києві та трьох областях введено екстрені відключення світла7 листопада, 23:29 • 12307 перегляди
У росії заявили про масовану атаку БпЛА на об'єкти енергетики: частина населених пунктів без світла8 листопада, 01:29 • 11902 перегляди
Унаслідок атаки рф на Одещину загорівся енергетичний об’єктPhoto04:48 • 13082 перегляди
Публікації
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Ексклюзив
08:00 • 880 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 56855 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 55906 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 49274 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 34867 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Музикант
Володимир Зеленський
Блогери
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Павлоград
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 22070 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 41621 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 28739 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 37369 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 49126 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Опалення
Серіали

"То було пекло": через удар рф по багатоповерхівці у Дніпрі загинула жінка, постраждалих уже 11

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Внаслідок російської атаки по Дніпру загинула жінка, 11 людей постраждали, шестеро госпіталізовані, серед них 13-річна дівчинка. В області троє поранених, пошкоджено інфраструктуру та підприємства.

"То було пекло": через удар рф по багатоповерхівці у Дніпрі загинула жінка, постраждалих уже 11

У Дніпрі, де російські війська поцілили по багатоповерхівці, відомо вже про 11 постраждалих, одна людина загинула, в області також є 3 поранених через ворожу атаку, повідомив в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, поділившись розповідями жителів про пережите, пише УНН.

Деталі

Він вказав, що область пережила масовану атаку: "Ворог спрямував на Дніпропетровщину ракети та безпілотники".

Пожежу у дніпровській багатоповерхівці загасили. Там зруйновані квартири у двох під'їздах з 2 по 6 поверхи. Загинула жінка. Постраждали 11 людей, із них шестеро – госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. 

- повідомив Гайваненко.

За даними керівника ОВА, усі постраждалі ушпиталені в стані середньої тяжкості.

"Пані Лариса, мешканка пошкодженого будинку у Дніпрі, дивом вціліла під час атаки. Та про пережите вночі згадує – то було пекло. Справжній терор, що влаштував ворог звичайним містянам", - розповів історію постраждалої Гайваненко.

Утім, з його слів, "жінка впевнена: скільки б горя росіяни не принесли на нашу землю, українці стоятимуть за українців". "У цьому переконалася й сьогодні, коли побачила, скільки людей працює на місці, аби допомогти постраждалим пережити все, що сталося", - вказав Гайваненко.

Також в місті, з його слів, пошкоджена інфраструктура.

В області, за його даними, у Самарівському районі постраждали троє людей. 55-річний чоловік в лікарні в стані середньої тяжкості. Пожежу в приватному будинку вгамували. У Павлограді пошкоджене підприємство, горів гараж. На Синельниківщині - понівечені інфраструктура, авто.

Продовжувався терор Нікопольщини. Агресор бив  FPV-дронами та артилерією по райцентру, зазначив керівник ОВА.

Одна загибла та десятьох поранених, серед них двоє дітей: в ДСНС показали наслідки нічної атаки на Дніпро (відео)08.11.25, 06:10 • 2524 перегляди

Павло Зінченко

Війна в Україні
Війна в Україні
Дніпро (місто)
Україна
Павлоград