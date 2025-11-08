"То було пекло": через удар рф по багатоповерхівці у Дніпрі загинула жінка, постраждалих уже 11
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки по Дніпру загинула жінка, 11 людей постраждали, шестеро госпіталізовані, серед них 13-річна дівчинка. В області троє поранених, пошкоджено інфраструктуру та підприємства.
У Дніпрі, де російські війська поцілили по багатоповерхівці, відомо вже про 11 постраждалих, одна людина загинула, в області також є 3 поранених через ворожу атаку, повідомив в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, поділившись розповідями жителів про пережите, пише УНН.
Деталі
Він вказав, що область пережила масовану атаку: "Ворог спрямував на Дніпропетровщину ракети та безпілотники".
Пожежу у дніпровській багатоповерхівці загасили. Там зруйновані квартири у двох під'їздах з 2 по 6 поверхи. Загинула жінка. Постраждали 11 людей, із них шестеро – госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка.
За даними керівника ОВА, усі постраждалі ушпиталені в стані середньої тяжкості.
"Пані Лариса, мешканка пошкодженого будинку у Дніпрі, дивом вціліла під час атаки. Та про пережите вночі згадує – то було пекло. Справжній терор, що влаштував ворог звичайним містянам", - розповів історію постраждалої Гайваненко.
Утім, з його слів, "жінка впевнена: скільки б горя росіяни не принесли на нашу землю, українці стоятимуть за українців". "У цьому переконалася й сьогодні, коли побачила, скільки людей працює на місці, аби допомогти постраждалим пережити все, що сталося", - вказав Гайваненко.
Також в місті, з його слів, пошкоджена інфраструктура.
В області, за його даними, у Самарівському районі постраждали троє людей. 55-річний чоловік в лікарні в стані середньої тяжкості. Пожежу в приватному будинку вгамували. У Павлограді пошкоджене підприємство, горів гараж. На Синельниківщині - понівечені інфраструктура, авто.
Продовжувався терор Нікопольщини. Агресор бив FPV-дронами та артилерією по райцентру, зазначив керівник ОВА.
