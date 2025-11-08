Одна загибла та десятьох поранених, серед них двоє дітей: в ДСНС показали наслідки нічної атаки на Дніпро (відео)
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Дніпро російським ударним дроном загинула жінка та постраждали 10 людей. Удар припав на дев'ятиповерховий будинок, зруйнувавши квартири з 4 по 6 поверхи.
У Дніпрі одна людина загинула, десятеро постраждали, серед них - двоє дітей, внаслідок масованої російської атаки у ніч проти 8 листопада. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.
Деталі
Вночі російський ударний дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, що презвело до руйнування квартир з 4-го по 6-й поверхи. Виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.
Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували 28 людей, серед них - 5 дітей.
У квартирі на п’ятому поверсі виявлено тіло жінки
Рятувальники повідомили, що за медичною допомогою звернулися 10 людей (у тому числі двоє дітей). Госпіталізовано 6 постраждалих, серед яких - одна дитина.
"Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим на місці. Працюють 3 пункти незламності для обігріву та відпочинку людей. Усі екстрені служби продовжують роботу на місці події", - додали в ДСНС.
Нагадаємо
У ніч проти 8 листопада, армія рф атакувала Дніпро. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі, серед них діти Також є руйнування у Самарівському районі, Павлограді та Синельниківському районі.
