Одна погибшая и десять раненых, среди них двое детей: в ГСЧС показали последствия ночной атаки на Днепр (видео)
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Днепр российским ударным дроном погибла женщина и пострадали 10 человек. Удар пришелся на девятиэтажный дом, разрушив квартиры с 4 по 6 этажи.
В Днепре один человек погиб, десять пострадали, среди них - двое детей, в результате массированной российской атаки в ночь на 8 ноября. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.
Подробности
Ночью российский ударный дрон попал в девятиэтажный жилой дом, что привело к разрушению квартир с 4-го по 6-й этажи. Возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.
Во время проведения аварийно-спасательных работ чрезвычайники спасли 28 человек, среди них - 5 детей.
В квартире на пятом этаже обнаружено тело женщины
Спасатели сообщили, что за медицинской помощью обратились 10 человек (в том числе двое детей). Госпитализированы 6 пострадавших, среди которых - один ребенок.
"Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим на месте. Работают 3 пункта несокрушимости для обогрева и отдыха людей. Все экстренные службы продолжают работу на месте происшествия", - добавили в ГСЧС.
Напомним
В ночь на 8 ноября армия РФ атаковала Днепр. В результате вражеского обстрела повреждена многоэтажка, есть пострадавшие, среди них дети. Также есть разрушения в Самарском районе, Павлограде и Синельниковском районе.
