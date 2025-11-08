Одна погибшая и десять раненых, среди них двое детей: в ГСЧС показали последствия ночной атаки на Днепр (видео)

ukenru
7 ноября, 17:00 • 33812 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
7 ноября, 15:49 • 42387 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 47861 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 47336 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 42735 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 22854 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 56528 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 37723 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 40112 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 30785 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Число жертв в Нигерии растет: армия обещает решительную борьбу с повстанцами на фоне давления СШАPhoto7 ноября, 19:01 • 3320 просмотра
Столичные правоохранители привлекли к ответственности молодого человека, который пел русские песни в форме полицейского7 ноября, 22:21 • 7546 просмотра
россияне разрушили КАБами заправку под Харьковом: есть пострадавшиеPhoto7 ноября, 22:38 • 9300 просмотра
В Киеве и трех областях введены экстренные отключения света23:29 • 4994 просмотра
В России заявили о массированной атаке БПЛА на объекты энергетики: часть населенных пунктов без света01:29 • 4428 просмотра
Одна погибшая и десять раненых, среди них двое детей: в ГСЧС показали последствия ночной атаки на Днепр (видео)

Киев • УНН

 • 686 просмотра

В результате ночной атаки на Днепр российским ударным дроном погибла женщина и пострадали 10 человек. Удар пришелся на девятиэтажный дом, разрушив квартиры с 4 по 6 этажи.

Одна погибшая и десять раненых, среди них двое детей: в ГСЧС показали последствия ночной атаки на Днепр (видео)

В Днепре один человек погиб, десять пострадали, среди них - двое детей, в результате массированной российской атаки в ночь на 8 ноября. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

Подробности

Ночью российский ударный дрон попал в девятиэтажный жилой дом, что привело к разрушению квартир с 4-го по 6-й этажи. Возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Во время проведения аварийно-спасательных работ чрезвычайники спасли 28 человек, среди них - 5 детей.

В квартире на пятом этаже обнаружено тело женщины

- говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели сообщили, что за медицинской помощью обратились 10 человек (в том числе двое детей). Госпитализированы 6 пострадавших, среди которых - один ребенок.

"Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим на месте. Работают 3 пункта несокрушимости для обогрева и отдыха людей. Все экстренные службы продолжают работу на месте происшествия", - добавили в ГСЧС.

Напомним

В ночь на 8 ноября армия РФ атаковала Днепр. В результате вражеского обстрела повреждена многоэтажка, есть пострадавшие, среди них дети. Также есть разрушения в Самарском районе, Павлограде и Синельниковском районе.

В Печерском районе Киева возник пожар в результате атаки БпЛА08.11.25, 04:06 • 2782 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Днепр
Украина
Павлоград