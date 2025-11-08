В Печерском районе Киева возник пожар в результате атаки БпЛА
Киев • УНН
В ночь на 8 ноября из-за атаки российских дронов в Печерском районе Киева вспыхнул пожар. По словам руководителя КГВА Тимура Ткаченко, загорелись авто.
В ночь на 8 ноября в Печерском районе Киева на двух локациях произошло возгорание в результате атаки дронами РФ. Об этом заявил руководитель Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.
В Печерском районе фиксируем возгорание в результате атаки
"На двух локациях в Печерском районе загорелись авто. Информация о пострадавших уточняется" - добавил он.
Напомним
В Киеве в ночь на 8 ноября во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. Городские власти сообщили, что Силы противовоздушной обороны работают по российским беспилотникам.
