В Печерском районе Киева возник пожар в результате атаки БпЛА

В ночь на 8 ноября в Печерском районе Киева на двух локациях произошло возгорание в результате атаки дронами РФ. Об этом заявил руководитель Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.

В Печерском районе фиксируем возгорание в результате атаки - написал Ткаченко в своем Telegram.

"На двух локациях в Печерском районе загорелись авто. Информация о пострадавших уточняется" - добавил он.

Напомним

В Киеве в ночь на 8 ноября во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. Городские власти сообщили, что Силы противовоздушной обороны работают по российским беспилотникам.

