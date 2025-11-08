"Это был ад": из-за удара рф по многоэтажке в Днепре погибла женщина, пострадавших уже 11
Киев • УНН
В результате российской атаки по Днепру погибла женщина, 11 человек пострадали, шестеро госпитализированы, среди них 13-летняя девочка. В области трое раненых, повреждена инфраструктура и предприятия.
В Днепре, где российские войска попали в многоэтажку, известно уже об 11 пострадавших, один человек погиб, в области также есть 3 раненых из-за вражеской атаки, сообщил и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, поделившись рассказами жителей о пережитом, пишет УНН.
Детали
Он указал, что область пережила массированную атаку: "Враг направил на Днепропетровщину ракеты и беспилотники".
Пожар в днепровской многоэтажке потушили. Там разрушены квартиры в двух подъездах со 2 по 6 этажи. Погибла женщина. Пострадали 11 человек, из них шестеро – госпитализированы, в том числе 13-летняя девочка.
По данным руководителя ОВА, все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.
"Госпожа Лариса, жительница поврежденного дома в Днепре, чудом уцелела во время атаки. Но о пережитом ночью вспоминает – это был ад. Настоящий террор, который устроил враг обычным горожанам", - рассказал историю пострадавшей Гайваненко.
Впрочем, по его словам, "женщина уверена: сколько бы горя россияне ни принесли на нашу землю, украинцы будут стоять за украинцев". "В этом убедилась и сегодня, когда увидела, сколько людей работает на месте, чтобы помочь пострадавшим пережить все, что произошло", - указал Гайваненко.
Также в городе, по его словам, повреждена инфраструктура.
В области, по его данным, в Самарском районе пострадали три человека. 55-летний мужчина в больнице в состоянии средней тяжести. Пожар в частном доме потушили. В Павлограде повреждено предприятие, горел гараж. На Синельниковщине - повреждены инфраструктура, авто.
Продолжался террор Никопольщины. Агрессор бил FPV-дронами и артиллерией по райцентру, отметил руководитель ОВА.
