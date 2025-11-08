"Это был ад": из-за удара рф по многоэтажке в Днепре погибла женщина, пострадавших уже 11

ukenru
РФ ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Графики отключений электроэнергии
В Киеве и трех областях введены экстренные отключения света7 ноября, 23:29
В России заявили о массированной атаке БПЛА на объекты энергетики: часть населенных пунктов без света8 ноября, 01:29
В США умер генетик Джеймс Уотсон — первооткрыватель ДНК, которого лишили научных званий8 ноября, 01:52
В результате атаки РФ на Одесскую область загорелся энергетический объект04:48
россияне снова атаковали Укрзализныцю: в трех областях изменено расписание движения поездов05:32
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 36681 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 23226 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 45966 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 29804 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 38395 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 50305 просмотра
"Это был ад": из-за удара рф по многоэтажке в Днепре погибла женщина, пострадавших уже 11

Киев • УНН

В результате российской атаки по Днепру погибла женщина, 11 человек пострадали, шестеро госпитализированы, среди них 13-летняя девочка. В области трое раненых, повреждена инфраструктура и предприятия.

"Это был ад": из-за удара рф по многоэтажке в Днепре погибла женщина, пострадавших уже 11

В Днепре, где российские войска попали в многоэтажку, известно уже об 11 пострадавших, один человек погиб, в области также есть 3 раненых из-за вражеской атаки, сообщил и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, поделившись рассказами жителей о пережитом, пишет УНН.

Детали

Он указал, что область пережила массированную атаку: "Враг направил на Днепропетровщину ракеты и беспилотники".

Пожар в днепровской многоэтажке потушили. Там разрушены квартиры в двух подъездах со 2 по 6 этажи. Погибла женщина. Пострадали 11 человек, из них шестеро – госпитализированы, в том числе 13-летняя девочка.

- сообщил Гайваненко.

По данным руководителя ОВА, все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.

"Госпожа Лариса, жительница поврежденного дома в Днепре, чудом уцелела во время атаки. Но о пережитом ночью вспоминает – это был ад. Настоящий террор, который устроил враг обычным горожанам", - рассказал историю пострадавшей Гайваненко.

Впрочем, по его словам, "женщина уверена: сколько бы горя россияне ни принесли на нашу землю, украинцы будут стоять за украинцев". "В этом убедилась и сегодня, когда увидела, сколько людей работает на месте, чтобы помочь пострадавшим пережить все, что произошло", - указал Гайваненко.

Также в городе, по его словам, повреждена инфраструктура.

В области, по его данным, в Самарском районе пострадали три человека. 55-летний мужчина в больнице в состоянии средней тяжести. Пожар в частном доме потушили. В Павлограде повреждено предприятие, горел гараж. На Синельниковщине - повреждены инфраструктура, авто.

Продолжался террор Никопольщины. Агрессор бил FPV-дронами и артиллерией по райцентру, отметил руководитель ОВА.

Одна погибшая и десять раненых, среди них двое детей: в ГСЧС показали последствия ночной атаки на Днепр (видео)08.11.25, 06:10 • 2822 просмотра

Павел Зинченко

Война в Украине
Война в Украине
Днепр
Украина
Павлоград