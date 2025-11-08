Два человека стали жертвами удара РФ по многоэтажке в Днепре, пострадавших уже 12
Киев • УНН
В Днепре в результате удара РФ по многоэтажке погибли два человека, число пострадавших возросло до 12. Семь пострадавших находятся в больнице.
В Днепре в результате удара РФ по многоэтажке известно уже о двух погибших, количество пострадавших возросло до 12, сообщил в субботу и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram, пишет УНН.
Уже двое погибших в результате атаки на Днепр. Тело еще одной женщины из-под завалов достали спасатели. Искренние соболезнования родным... По обновленным данным, пострадавших 12
По его словам, семеро пострадавших находятся в больнице.
