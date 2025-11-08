ukenru
РФ ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Россия выпустила по Украине более 450 дронов и 45 ракет: Зеленский после атаки РФ указал на необходимость санкционного ответа по российской энергетике

Киев • УНН

 474 просмотра

Россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив более 450 ударных дронов и 45 ракет, целями стали жилые дома, энергетика и инфраструктура. Президент Зеленский подчеркнул необходимость усиления санкций против РФ, особенно в отношении ее энергетического сектора и замороженных активов.

Россия выпустила по Украине более 450 дронов и 45 ракет: Зеленский после атаки РФ указал на необходимость санкционного ответа по российской энергетике

Россия ночью выпустила по Украине более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов, целями стали жилые дома, энергетика, инфраструктура, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на очередную массированную атаку РФ, в очередной раз подчеркнув необходимость санкций, пишет УНН.

Более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов выпустила Россия по Украине. И цели у террористов неизменны: обычная жизнь, жилые дома, наша энергетика, инфраструктура

- сообщил Президент.

По его словам, продолжается спасательная операция в Днепре. Ночью Россия нанесла удар по городу – попала в жилой дом.

По обновленным данным ОВА, в Днепре уже 2 погибших и 12 пострадавших.

"К сожалению, один человек погиб на Харьковщине, есть пострадавшие на Киевщине и Полтавщине. Также били по Днепропетровщине, Кировоградщине, Николаевщине, Сумщине, Черниговщине. С вечера атаковали Одесскую область", - указал Президент.

Всюду, где необходимо, как отметил Зеленский, работают все службы – восстанавливают после ударов, поддерживают людей, помогают пострадавшим.

Вопрос в ресурсах на убийства, в деньгах – нужны санкции, чтобы лишить Россию возможности продолжать войну, которую она начала и затягивает. Ценим все шаги, которые партнеры уже сделали, но российские удары показывают, что давление должно быть сильнее. Обязательно должно быть европейское решение по российским замороженным активам, дополнительные санкции, поддержка и усиление защиты Украины. И на каждый удар Москвы по энергетике, которым они хотят навредить обычным людям перед зимой, должен быть санкционный ответ по всей российской энергетике без исключений. До сих пор не под санкциями атомная энергетика России, до сих пор российский ВПК получает западную микроэлектронику, больше давления должно быть и по торговле нефтью и газом. Рассчитываем на соответствующие решения Америки, Европы, стран "семерки". Спасибо всем, кто готов помогать и действовать ради того, чтобы защитить жизнь

- указал Зеленский.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Ядерное оружие
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Николаевская область
Сумская область
Киевская область
Кировоградская область
Харьковская область
Полтавская область
Одесская область
Днепр
Черниговская область
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина