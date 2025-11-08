Россия выпустила по Украине более 450 дронов и 45 ракет: Зеленский после атаки РФ указал на необходимость санкционного ответа по российской энергетике

Россия ночью выпустила по Украине более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов, целями стали жилые дома, энергетика, инфраструктура, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на очередную массированную атаку РФ, в очередной раз подчеркнув необходимость санкций, пишет УНН.

По его словам, продолжается спасательная операция в Днепре. Ночью Россия нанесла удар по городу – попала в жилой дом.

По обновленным данным ОВА, в Днепре уже 2 погибших и 12 пострадавших.

"К сожалению, один человек погиб на Харьковщине, есть пострадавшие на Киевщине и Полтавщине. Также били по Днепропетровщине, Кировоградщине, Николаевщине, Сумщине, Черниговщине. С вечера атаковали Одесскую область", - указал Президент.

Всюду, где необходимо, как отметил Зеленский, работают все службы – восстанавливают после ударов, поддерживают людей, помогают пострадавшим.

Вопрос в ресурсах на убийства, в деньгах – нужны санкции, чтобы лишить Россию возможности продолжать войну, которую она начала и затягивает. Ценим все шаги, которые партнеры уже сделали, но российские удары показывают, что давление должно быть сильнее. Обязательно должно быть европейское решение по российским замороженным активам, дополнительные санкции, поддержка и усиление защиты Украины. И на каждый удар Москвы по энергетике, которым они хотят навредить обычным людям перед зимой, должен быть санкционный ответ по всей российской энергетике без исключений. До сих пор не под санкциями атомная энергетика России, до сих пор российский ВПК получает западную микроэлектронику, больше давления должно быть и по торговле нефтью и газом. Рассчитываем на соответствующие решения Америки, Европы, стран "семерки". Спасибо всем, кто готов помогать и действовать ради того, чтобы защитить жизнь