Над Украиной обезврежено 406 из 458 вражеских дронов и 9 из 45 ракет, РФ атаковала преимущественно баллистикой

08:59 • 1478 просмотра
РФ ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
08:00 • 10074 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 46010 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 61086 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 59523 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 51709 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 24615 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 66635 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 39275 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 40975 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
В Киеве и трех областях введены экстренные отключения света7 ноября, 23:29 • 14336 просмотра
В России заявили о массированной атаке БПЛА на объекты энергетики: часть населенных пунктов без света8 ноября, 01:29 • 13993 просмотра
В США умер генетик Джеймс Уотсон — первооткрыватель ДНК, которого лишили научных званий8 ноября, 01:52 • 9360 просмотра
В результате атаки РФ на Одесскую область загорелся энергетический объектPhoto04:48 • 15112 просмотра
россияне снова атаковали Укрзализныцю: в трех областях изменено расписание движения поездов05:32 • 8514 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена

Эксклюзив

08:00 • 10048 просмотра
Эксклюзив
08:00 • 10048 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 61070 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 59508 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto

Эксклюзив

7 ноября, 13:59 • 51696 просмотра
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 51696 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 36697 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 23232 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 45997 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 29812 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 38403 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 50311 просмотра
Над Украиной обезврежено 406 из 458 вражеских дронов и 9 из 45 ракет, РФ атаковала преимущественно баллистикой

Киев • УНН

 • 898 просмотра

Ночью Россия выпустила по Украине 458 беспилотников и 45 ракет, из которых 32 были баллистическими. Сбито или подавлено 406 дронов и 9 ракет, основные направления удара – Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина.

Над Украиной обезврежено 406 из 458 вражеских дронов и 9 из 45 ракет, РФ атаковала преимущественно баллистикой

Россия ночью выпустила по Украине 458 беспилотников и 45 ракет, большинство - баллистика, сбито или подавлено 406 дронов и 9 ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Подробности

По данным ВС ВСУ, в ночь на 8 ноября (с 18.30 07 ноября) враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 503 средств воздушного нападения – 45 ракет (из них – 32 "баллистика") и 458 БпЛА различных типов (около 300 – "шахеды"):

  • 458 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крым);
    • 25 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Курской, Воронежской, Ростовской обл. – РФ);
      • 10 крылатых ракет Искандер-К (из Курской, Воронежской обл. – РФ);
        • 7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из Тамбовской обл. – РФ);
          • 3 крылатых ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря).

            Основные направления удара – Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина

            - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

            Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

            По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 415 воздушных целей: 406 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов); 9 ракет различных типов. Сейчас зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БпЛА на 25 локациях и падение сбитых (обломки) на 4 локациях в разных регионах Украины

            - указали в ВС ВСУ.

            На 10:00, по сообщению, информация о падении/попадании 10 вражеских ракет уточняется.

            россия выпустила по Украине более 450 дронов и 45 ракет: Зеленский после атаки рф указал на необходимость санкционного ответа по российской энергетике08.11.25, 10:33 • 742 просмотра

            Юлия Шрамко

