Над Украиной обезврежено 406 из 458 вражеских дронов и 9 из 45 ракет, РФ атаковала преимущественно баллистикой
Киев • УНН
Ночью Россия выпустила по Украине 458 беспилотников и 45 ракет, из которых 32 были баллистическими. Сбито или подавлено 406 дронов и 9 ракет, основные направления удара – Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина.
Россия ночью выпустила по Украине 458 беспилотников и 45 ракет, большинство - баллистика, сбито или подавлено 406 дронов и 9 ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Подробности
По данным ВС ВСУ, в ночь на 8 ноября (с 18.30 07 ноября) враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 503 средств воздушного нападения – 45 ракет (из них – 32 "баллистика") и 458 БпЛА различных типов (около 300 – "шахеды"):
- 458 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крым);
- 25 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Курской, Воронежской, Ростовской обл. – РФ);
- 10 крылатых ракет Искандер-К (из Курской, Воронежской обл. – РФ);
- 7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из Тамбовской обл. – РФ);
- 3 крылатых ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря).
Основные направления удара – Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 415 воздушных целей: 406 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов); 9 ракет различных типов. Сейчас зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БпЛА на 25 локациях и падение сбитых (обломки) на 4 локациях в разных регионах Украины
На 10:00, по сообщению, информация о падении/попадании 10 вражеских ракет уточняется.
