росія атакувала підстанції двох АЕС, Україна вимагає терміново скликати Раду МАГАТЕ - Сибіга

Справа "Північних потоків": Лубінець звернувся до Мін'юсту Італії через порушення прав та голодування українця КузнєцоваPhoto
Завтра у більшості регіонів України заплановані відключення: скільки черг буде без світла
"Ми зупинилися. Нині - нуль генерації": всі ТЕС "Центренерго" припинили роботу після нічної атаки рф
В’їзд та виїзд за кордон відновили: розпочалося оформлення громадян та авто
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Будівництво заводу Rheinmetall в Україні затримується: гендиректор назвав причину8 листопада, 11:56 • 6952 перегляди
Командир 7-го корпусу ДШВ Ласійчук отримав звання бригадного генерала: Зеленський підписав указ8 листопада, 12:16 • 3846 перегляди
У Дніпрі з-під завалів 9-поверхівки врятували йоркширського тер'єра Мішель, її власниця - у лікарніVideo8 листопада, 13:13 • 6408 перегляди
У Дніпрі оголосили дводенну жалобу за жертвами масованої атаки рфPhoto8 листопада, 13:55 • 7136 перегляди
Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціонPhoto8 листопада, 14:30 • 12851 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедури
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 53116 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Андрій Сибіга
Віктор Орбан
Україна
Полтавська область
Державний кордон України
Велика Британія
Дніпро (місто)
Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціонPhoto8 листопада, 14:30 • 12941 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 32817 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 95778 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 38335 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 46680 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times

росія атакувала підстанції двох АЕС, Україна вимагає терміново скликати Раду МАГАТЕ - Сибіга

Київ • УНН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що рф вдарила по підстанціях, які постачають електроенергію до Хмельницької та Рівненської АЕС. Він закликав терміново скликати засідання Ради керуючих МАГАТЕ.

росія атакувала підстанції двох АЕС, Україна вимагає терміново скликати Раду МАГАТЕ - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що під час масованого обстрілу в ніч проти 8 листопада росія вдарила по підстанціях, які постачають електроенергію до Хмельницької та Рівненської АЕС. Він закликав терміново скликати засідання Ради керуючих МАГАТЕ. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал українського дипломата.

Під час сьогоднішніх атак росія знову націлилася на підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Це були не випадкові, а добре сплановані удари. росія свідомо ставить під загрозу ядерну безпеку Європи. Ми закликаємо терміново скликати засідання Ради керуючих МАГАТЕ, щоб відреагувати на ці неприпустимі ризики

- написав Сибіга.

У своєму дописі він також закликав усі держави, які цінують ядерну безпеку, зокрема Китай та Індію, вимагати від росії припинити безрозсудні атаки на ядерну енергетику, які можуть призвести до катастрофічних наслідків.

"Потрібен глобальний тиск, щоб змусити москву припинити її ядерний шантаж", - наголосив Сибіга.

Нагадаємо

У ніч проти суботи, 8 листопада, ворог здійснив наймасованіший удар по українських ТЕС з початку війни, повністю знищивши генерацію. Це сталося менше ніж за місяць після попереднього удару.

рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Дипломатка
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Андрій Сибіга
Міжнародне агентство з атомної енергії
Індія
Європа
Китай
Україна