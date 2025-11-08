росія атакувала підстанції двох АЕС, Україна вимагає терміново скликати Раду МАГАТЕ - Сибіга
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що під час масованого обстрілу в ніч проти 8 листопада росія вдарила по підстанціях, які постачають електроенергію до Хмельницької та Рівненської АЕС. Він закликав терміново скликати засідання Ради керуючих МАГАТЕ. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал українського дипломата.
Під час сьогоднішніх атак росія знову націлилася на підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Це були не випадкові, а добре сплановані удари. росія свідомо ставить під загрозу ядерну безпеку Європи. Ми закликаємо терміново скликати засідання Ради керуючих МАГАТЕ, щоб відреагувати на ці неприпустимі ризики
У своєму дописі він також закликав усі держави, які цінують ядерну безпеку, зокрема Китай та Індію, вимагати від росії припинити безрозсудні атаки на ядерну енергетику, які можуть призвести до катастрофічних наслідків.
"Потрібен глобальний тиск, щоб змусити москву припинити її ядерний шантаж", - наголосив Сибіга.
Нагадаємо
У ніч проти суботи, 8 листопада, ворог здійснив наймасованіший удар по українських ТЕС з початку війни, повністю знищивши генерацію. Це сталося менше ніж за місяць після попереднього удару.
