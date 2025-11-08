ukenru
"Ми зупинилися. Нині - нуль генерації": всі ТЕС "Центренерго" припинили роботу після нічної атаки рф

Київ • УНН

 • 5190 перегляди

Ворог здійснив наймасованіший удар по українських ТЕС з початку війни, повністю знищивши генерацію. Це сталося менше ніж за місяць після попереднього удару.

"Ми зупинилися. Нині - нуль генерації": всі ТЕС "Центренерго" припинили роботу після нічної атаки рф

Сьогодні вночі ворог бив по всій українській генерації, ТЕС у вогні. Про це повідомили в ПАТ "Центренерго" і додалаи, що "нині - нуль генерації", передає УНН.

Наймасованіший удар по нашим ТЕС з початку війни. Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року 

- повідомили в "Центренерго".

У компанії наголосили, що не минуло й місяця від попереднього удару і сьогодні вночі, одночасно, ворог гатив "по всій нашій генерації".

Станції у вогні! Наші ТЕС - не військові об'єкти. Ми не виробляємо зброю! У нас працюють цивільні люди. Ми зупинилися… Нині - нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю! 

- повідомили в "Центренерго".

Як зауважують у компанії, кожен раз ворог бʼє ще жорстокіше, ще цинічніше. 

рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго

Додамо

До складу "Ценеренерго" входять три теплові електростанції: Трипільська ТЕС у Київській області, м. Українка, Зміївська ТЕС у Харківській області, смт. Слобожанське та Вуглегірська ТЕС у Донецькій області, м. Світлодарськ.

Проте у липні 2022 року війська рф окупували Вуглегірську ТЕС, а у березні та квітні 2024 року завдали нищівних ударів по Зміївській та Трипільській ТЕС.

Нагадаємо

росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши понад 450 ударних дронів та 45 ракет, цілями стали житлові будинки, енергетика та інфраструктура. Президент Зеленський наголосив на необхідності посилення санкцій проти рф, особливо щодо її енергетичного сектору та заморожених активів.

Антоніна Туманова

