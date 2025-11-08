"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Враг совершил самый массированный удар по украинским ТЭС с начала войны, полностью уничтожив генерацию. Это произошло менее чем за месяц после предыдущего удара.
Сегодня ночью враг бил по всей украинской генерации, ТЭС в огне. Об этом сообщили в ПАО "Центрэнерго" и добавили, что "сейчас - ноль генерации", передает УНН.
Самый массированный удар по нашим ТЭС с начала войны. Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту целились по тем же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года
В компании подчеркнули, что не прошло и месяца с предыдущего удара и сегодня ночью, одновременно, враг бил "по всей нашей генерации".
Станции в огне! Наши ТЭС - не военные объекты. Мы не производим оружие! У нас работают гражданские люди. Мы остановились… Сейчас - ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!
Как отмечают в компании, каждый раз враг бьет еще жесточе, еще циничнее.
В состав "Центрэнерго" входят три тепловые электростанции: Трипольская ТЭС в Киевской области, г. Украинка, Змиевская ТЭС в Харьковской области, пгт. Слобожанское и Углегорская ТЭС в Донецкой области, г. Светлодарск.
Однако в июле 2022 года войска рф оккупировали Углегорскую ТЭС, а в марте и апреле 2024 года нанесли сокрушительные удары по Змиевской и Трипольской ТЭС.
россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив более 450 ударных дронов и 45 ракет, целями стали жилые дома, энергетика и инфраструктура. Президент Зеленский подчеркнул необходимость усиления санкций против рф, особенно в отношении ее энергетического сектора и замороженных активов.