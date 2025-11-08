ukenru
14:50 • 3382 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
14:33 • 11281 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 34938 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 62298 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 77771 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 105124 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 88385 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 72890 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 25873 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 71942 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россияне снова атаковали Укрзализныцю: в трех областях изменено расписание движения поездов8 ноября, 05:32 • 33478 просмотра
Оккупанты продают военных за "отказ стрелять" в трудовое рабство8 ноября, 05:48 • 26065 просмотра
Над Украиной обезврежено 406 из 458 вражеских дронов и 9 из 45 ракет, рф атаковала преимущественно баллистикой8 ноября, 08:51 • 19373 просмотра
США не будут участвовать в саммите G20 в ЮАР - Трамп10:43 • 22245 просмотра
Выезд за границу и въезд невозможны: произошел сбой базы данных - Госпогранслужба11:44 • 24449 просмотра
публикации
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 62369 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 105193 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 88420 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 72891 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 47982 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Райан Гослинг
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Полтавская область
Днепр
Киевская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto14:30 • 1298 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 29307 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 77808 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 35208 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 43622 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
9К720 Искандер
Дипломатка

"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф

Киев • УНН

 • 3394 просмотра

Враг совершил самый массированный удар по украинским ТЭС с начала войны, полностью уничтожив генерацию. Это произошло менее чем за месяц после предыдущего удара.

"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф

Сегодня ночью враг бил по всей украинской генерации, ТЭС в огне. Об этом сообщили в ПАО "Центрэнерго" и добавили, что "сейчас - ноль генерации", передает УНН.

Самый массированный удар по нашим ТЭС с начала войны. Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту целились по тем же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года 

- сообщили в "Центрэнерго".

В компании подчеркнули, что не прошло и месяца с предыдущего удара и сегодня ночью, одновременно, враг бил "по всей нашей генерации".

Станции в огне! Наши ТЭС - не военные объекты. Мы не производим оружие! У нас работают гражданские люди. Мы остановились… Сейчас - ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью! 

- сообщили в "Центрэнерго".

Как отмечают в компании, каждый раз враг бьет еще жесточе, еще циничнее. 

рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго08.11.25, 10:59 • 34974 просмотра

Добавим

В состав "Центрэнерго" входят три тепловые электростанции: Трипольская ТЭС в Киевской области, г. Украинка, Змиевская ТЭС в Харьковской области, пгт. Слобожанское и Углегорская ТЭС в Донецкой области, г. Светлодарск.

Однако в июле 2022 года войска рф оккупировали Углегорскую ТЭС, а в марте и апреле 2024 года нанесли сокрушительные удары по Змиевской и Трипольской ТЭС.

Напомним

россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив более 450 ударных дронов и 45 ракет, целями стали жилые дома, энергетика и инфраструктура. Президент Зеленский подчеркнул необходимость усиления санкций против рф, особенно в отношении ее энергетического сектора и замороженных активов.

Антонина Туманова

Война в УкраинеЭкономика
Санкции
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Centrenergo
Владимир Зеленский
Украина