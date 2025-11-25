$42.370.10
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 2952 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 11858 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 8824 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 7954 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
12:32 • 7288 перегляди
Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі
12:28 • 5158 перегляди
Ворог рухається цілодобово: росіяни мають намір оточити Мирноград на Донеччині - 7 корпус ДШВVideo
Ексклюзив
11:46 • 7658 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"Photo
10:50 • 11455 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людейPhoto
Ексклюзив
10:00 • 26313 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Київ • УНН

 • 584 перегляди

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізькій АЕС потрібен особливий статус та угода про співпрацю між росією та Україною в разі мирної домовленості. Це відбувається на тлі посилення зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа щодо припинення війни.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив у вівторок, що Запорізькій атомній електростанції знадобиться "особливий статус" і угода про співпрацю між росією та Україною в разі досягнення мирної домовленості. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

На якій би стороні лінії вона не опинилася, доведеться мати угоду про співпрацю або хоча б атмосферу співпраці

- сказав він.

Коментарі Гроссі пролунали на тлі того, як адміністрація президента США Дональда Трампа посилила зусилля щодо припинення війни. Американські та українські посадовці намагаються скоротити розбіжності щодо проєкту мирного плану, який містить положення про майбутнє Запорізької АЕС.

Без миру існує ризик ядерної аварії. Допоки війна не зупиниться, або не буде перемир’я, або не замовкнуть гармати, завжди існує ймовірність того, що щось піде дуже, дуже не так. Жоден оператор не може експлуатувати атомну станцію, коли по той бік річки — інша країна, яка чинить опір і може вдатися до дій проти цьог

- сказав він в інтерв’ю.

Чернетка підтримуваного США 28-пунктного мирного плану для України, як випливає з копії, яку бачила Reuters, передбачає перезапуск станції під наглядом МАГАТЕ з рівним розподілом виробленої електроенергії між Росією та Україною.

Спільне, не спільне — я не хочу заглиблюватися в це, бо це політика... Але це те, що Україна й росія вирішуватимуть у певний момент. Але одне зрозуміло: МАГАТЕ є незамінним у цій ситуації

- сказав Гроссі.

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з 2022 року, покладаючись на зовнішні лінії електропостачання та аварійні системи, щоб запобігти повному знеструмленню. МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

Як зазначає видання російські війська захопили станцію — найбільшу в Європі, з шістьма реакторами — у перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію, але обидві сторони регулярно звинувачують одна одну у військових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.

До ЗАЕС вперше за півроку підключили резервне електроживлення - МАГАТЕ09.11.25, 03:43 • 12135 переглядiв

Ольга Розгон

