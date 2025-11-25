Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив у вівторок, що Запорізькій атомній електростанції знадобиться "особливий статус" і угода про співпрацю між росією та Україною в разі досягнення мирної домовленості. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

На якій би стороні лінії вона не опинилася, доведеться мати угоду про співпрацю або хоча б атмосферу співпраці - сказав він.

Коментарі Гроссі пролунали на тлі того, як адміністрація президента США Дональда Трампа посилила зусилля щодо припинення війни. Американські та українські посадовці намагаються скоротити розбіжності щодо проєкту мирного плану, який містить положення про майбутнє Запорізької АЕС.

Без миру існує ризик ядерної аварії. Допоки війна не зупиниться, або не буде перемир’я, або не замовкнуть гармати, завжди існує ймовірність того, що щось піде дуже, дуже не так. Жоден оператор не може експлуатувати атомну станцію, коли по той бік річки — інша країна, яка чинить опір і може вдатися до дій проти цьог - сказав він в інтерв’ю.

Чернетка підтримуваного США 28-пунктного мирного плану для України, як випливає з копії, яку бачила Reuters, передбачає перезапуск станції під наглядом МАГАТЕ з рівним розподілом виробленої електроенергії між Росією та Україною.

Спільне, не спільне — я не хочу заглиблюватися в це, бо це політика... Але це те, що Україна й росія вирішуватимуть у певний момент. Але одне зрозуміло: МАГАТЕ є незамінним у цій ситуації - сказав Гроссі.

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з 2022 року, покладаючись на зовнішні лінії електропостачання та аварійні системи, щоб запобігти повному знеструмленню. МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

Як зазначає видання російські війська захопили станцію — найбільшу в Європі, з шістьма реакторами — у перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію, але обидві сторони регулярно звинувачують одна одну у військових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.

