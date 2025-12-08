$42.060.13
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
17:26 • 4318 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в Лондоне
14:55 • 12651 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 15957 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 23516 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 27705 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 27193 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 17353 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 29169 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
8 декабря, 10:37 • 13932 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Без Украины ЗАЭС работать нормально не будет - Зеленский

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запорожская АЭС в оккупированном Энергодаре не будет работать нормально без украинских специалистов. Он также отметил, что Россия не понимает этого.

Без Украины ЗАЭС работать нормально не будет - Зеленский
Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Запорожская АЭС в оккупированном Энергодаре без украинских специалистов нормально работать не будет, однако отметил, что Россия это не очень понимает, передает УНН.

Подробности

"О ЗАЭС… она сегодня оккупирована, но все понимают, я не уверен, что Россия это понимает, но мы с партнерами говорим о том, что без нас она работать нормально не будет. Поэтому здесь об этом надо еще говорить. Но в принципе все правильно сказано, что сенситивные вопросы - Донбасс, вопрос ЗАЭС, вопрос денег, и гарантии безопасности. Далее есть насколько серьезными являются гарантии безопасности, чтобы обменять их на территорию, которую враг еще не захватил. Во-первых, не надо быть такими пессимистичными, которую враг еще не захватил. Это не значит, что он что-то захватит, хотя на фронте очень не просто. Во-вторых, в принципе так вопрос не стоит - давайте поменяем территории на гарантии безопасности, хотя вопрос обмена территорий, мы с вами слышали, что давайте какие-то территории менять на другие. Я не уверен, что это правильный подход. Есть территории, которые россияне не могут держать", - сказал Зеленский.

Он отметил, что есть территории в Сумской и Харьковской областях, но это сложные вопросы, ведь, если остановиться по линии фронта, то что будет дальше с этими территориями.

Об этом мы говорим. Как я вам сказал, вопрос территорий в целом сложный и это часть вопроса территорий. Безусловно, самое сложное то, что Россия хочет захватить часть нашего Донбасса, именно часть Донецкой области. Делают все для этого, давят на нас. Они будут продолжать это делать сами и не только - на поле боя и информационно. Нам надо защищать свое

- добавил Зеленский.

Напомним

Запорожская АЭС, оккупированная россиянами, ночью временно осталась без внешнего электроснабжения, что стало 11-м случаем за время военного конфликта. После получасового отключения ЗАЭС возобновила подключение к линии электропередач 330 кВ, однако линия 750 кВ осталась отключенной.

Павел Башинский

