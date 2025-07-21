Лісова пожежа біля Енергодара: окупанти ледь не спричинили катастрофу на Запорізькій АЕС - ЦНС

Біля тимчасово окупованого Енергодара (Запорізька область) напередодні горів ліс. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

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Зазначається, що пожежа становила загрозу Запорізькій атомній електростанції.

Через дефіцит кадрів гауляйтери змушені залучати додаткові сили МНС з інших регіонів. Росіяни не здатні швидко ліквідувати займання, що свідчить про їхню неспроможність налагодити життєдіяльність регіону - вказали в ЦНС.

Там додали, що підконтрольність тимчасово окупованих територій України росіянам є лише ілюзією, "лояльності від людей немає, а системи не працюють".

Нагадаємо

Днями в районі тимчасово окупованої Запорізької АЕС було зафіксовано задимлення. Окупанти повідомили про масове відключення електроенергії в Енергодарі та інших районах Запорізької області, пізніше заявивши про усунення аварійної ситуації.

Перевдягли у форму свого флоту та провели пропагандистську лекцію: як росіяни зомбують дітей на окупованих територіях