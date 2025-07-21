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Чоловік, який напав з ножем на відвідувача ТРЦ в Києві, виявився колишнім військовим
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Лісова пожежа біля Енергодара: окупанти ледь не спричинили катастрофу на Запорізькій АЕС - ЦНС

Київ • УНН

 • 1132 перегляди

Поблизу тимчасово окупованого Енергодара горіла лісова пожежа, що створювала загрозу Запорізькій АЕС. Окупанти не змогли швидко ліквідувати займання через дефіцит кадрів.

Лісова пожежа біля Енергодара: окупанти ледь не спричинили катастрофу на Запорізькій АЕС - ЦНС

Біля тимчасово окупованого Енергодара (Запорізька область) напередодні горів ліс. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що пожежа становила загрозу Запорізькій атомній електростанції.

Через дефіцит кадрів гауляйтери змушені залучати додаткові сили МНС з інших регіонів. Росіяни не здатні швидко ліквідувати займання, що свідчить про їхню неспроможність налагодити життєдіяльність регіону

- вказали в ЦНС.

Там додали, що підконтрольність тимчасово окупованих територій України росіянам є лише ілюзією, "лояльності від людей немає, а системи не працюють".

Нагадаємо

Днями в районі тимчасово окупованої Запорізької АЕС було зафіксовано задимлення. Окупанти повідомили про масове відключення електроенергії в Енергодарі та інших районах Запорізької області, пізніше заявивши про усунення аварійної ситуації.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
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