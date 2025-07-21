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Лесной пожар возле Энергодара: оккупанты едва не спровоцировали катастрофу на Запорожской АЭС - ЦНС

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Вблизи временно оккупированного Энергодара горел лесной пожар, создававший угрозу Запорожской АЭС. Оккупанты не смогли быстро ликвидировать возгорание из-за дефицита кадров.

Лесной пожар возле Энергодара: оккупанты едва не спровоцировали катастрофу на Запорожской АЭС - ЦНС

Возле временно оккупированного Энергодара (Запорожская область) накануне горел лес. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что пожар представлял угрозу Запорожской атомной электростанции.

Из-за дефицита кадров гауляйтеры вынуждены привлекать дополнительные силы МЧС из других регионов. Россияне не способны быстро ликвидировать возгорание, что свидетельствует об их неспособности наладить жизнедеятельность региона

- указали в ЦНС.

Там добавили, что подконтрольность временно оккупированных территорий Украины россиянам является лишь иллюзией, "лояльности от людей нет, а системы не работают".

Напомним

На днях в районе временно оккупированной Запорожской АЭС было зафиксировано задымление. Оккупанты сообщили о массовом отключении электроэнергии в Энергодаре и других районах Запорожской области, позже заявив об устранении аварийной ситуации.

Переодели в форму своего флота и провели пропагандистскую лекцию: как россияне зомбируют детей на оккупированных территориях19.07.25, 21:14 • 3416 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Общество
Запорожская область
Запорожская атомная электростанция
Энергодар
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