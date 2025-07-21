Лесной пожар возле Энергодара: оккупанты едва не спровоцировали катастрофу на Запорожской АЭС - ЦНС
Киев • УНН
Вблизи временно оккупированного Энергодара горел лесной пожар, создававший угрозу Запорожской АЭС. Оккупанты не смогли быстро ликвидировать возгорание из-за дефицита кадров.
Возле временно оккупированного Энергодара (Запорожская область) накануне горел лес. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что пожар представлял угрозу Запорожской атомной электростанции.
Из-за дефицита кадров гауляйтеры вынуждены привлекать дополнительные силы МЧС из других регионов. Россияне не способны быстро ликвидировать возгорание, что свидетельствует об их неспособности наладить жизнедеятельность региона
Там добавили, что подконтрольность временно оккупированных территорий Украины россиянам является лишь иллюзией, "лояльности от людей нет, а системы не работают".
Напомним
На днях в районе временно оккупированной Запорожской АЭС было зафиксировано задымление. Оккупанты сообщили о массовом отключении электроэнергии в Энергодаре и других районах Запорожской области, позже заявив об устранении аварийной ситуации.
Переодели в форму своего флота и провели пропагандистскую лекцию: как россияне зомбируют детей на оккупированных территориях19.07.25, 21:14 • 3416 просмотров