російські окупанти засудили працівницю ЗАЕС за нібито спробу диверсії
Київ • УНН
Окупаційний "суд" засудив 56-річну співробітницю ЗАЕС Наталію Шульгу до 15 років ув'язнення за нібито планування диверсії. Жінку звинуватили у спробі підриву ЛЕП в Енергодарі за співпраці з СБУ.
Окупанти засудили 56-річну жительку Енергодара, працівницю Запорізької атомної станцій Наталію Шульгу до 15 років позбавлення волі. ЇЇ звинуватили в тому, що вона нібито планувала диверсію у змові з СБУ.
Про це в Telegram написав міський голова Енергодару Дмитро Орлов, передає УНН.
Загарбники вважають, що у червні 2024 року жінка нібито намагалась "підірвати лінію електропередачі в Енергодарі, щоб пошкодити електропостачання 3-го мікрорайону".
12 липня 2024 року окупаційні "правоохоронні органи" викрали Наталію, взявши її під варту.
Свідченням проти неї стало поширене на окупаційних ресурсах явно фейкове відео, зняте в різних місцях та з різних ракурсів самими ж окупантами за примусової участі вже затриманої Наталії.
5 березня "запорізький обласний суд" визнав жінку винною та засудив до 15 років ув'язнення та штрафу у 500 тисяч рублів.
Орлов зазначає, що, на жаль, таких сфабрикованих "кримінальних справ" проти цивільних людей на окупованих територіях дуже багато.
Нагадаємо
росія будує лінії електропередачі з окупованого Криму, щоб приєднати ЗАЕС до своєї енергомережі. За словами колишнього керівника експлуатаційного підрозділу ЗАЕС Олега Дударя, згодом окупанти матимуть лінію електропередачі, щоб через неї запустити енергоблоки й передавати електрику в мережу рф. Якщо це станеться, то вони майже остаточно заберуть ЗАЕС, й повернути її буде неможливо.