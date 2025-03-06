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російські окупанти засудили працівницю ЗАЕС за нібито спробу диверсії

Київ • УНН

 • 13875 перегляди

Окупаційний "суд" засудив 56-річну співробітницю ЗАЕС Наталію Шульгу до 15 років ув'язнення за нібито планування диверсії. Жінку звинуватили у спробі підриву ЛЕП в Енергодарі за співпраці з СБУ.

російські окупанти засудили працівницю ЗАЕС за нібито спробу диверсії

Окупанти засудили 56-річну жительку Енергодара, працівницю Запорізької атомної станцій Наталію Шульгу до 15 років позбавлення волі. ЇЇ звинуватили в тому, що вона нібито планувала диверсію у змові з СБУ.

Про це в Telegram написав міський голова Енергодару Дмитро Орлов, передає УНН.

Загарбники вважають, що у червні 2024 року жінка нібито намагалась "підірвати лінію електропередачі в Енергодарі, щоб пошкодити електропостачання 3-го мікрорайону".

12 липня 2024 року окупаційні "правоохоронні органи" викрали Наталію, взявши її під варту.

Свідченням проти неї стало поширене на окупаційних ресурсах явно фейкове відео, зняте в різних місцях та з різних ракурсів самими ж окупантами за примусової участі вже затриманої Наталії.

5 березня "запорізький обласний суд" визнав жінку винною та засудив до 15 років ув'язнення та штрафу у 500 тисяч рублів.

Орлов зазначає, що, на жаль, таких сфабрикованих "кримінальних справ" проти цивільних людей на окупованих територіях дуже багато.

Нагадаємо

росія будує лінії електропередачі з окупованого Криму, щоб приєднати ЗАЕС до своєї енергомережі. За словами колишнього керівника експлуатаційного підрозділу ЗАЕС Олега Дударя, згодом окупанти матимуть лінію електропередачі, щоб через неї запустити енергоблоки й передавати електрику в мережу рф. Якщо це станеться, то вони майже остаточно заберуть ЗАЕС, й повернути її буде неможливо. 

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