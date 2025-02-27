рф будує ЛЕП в бік ЗАЕС - експрацівник станції
Київ • УНН
росія будує лінії електропередачі з Криму для підключення ЗАЕС до своєї енергомережі. Експрацівник станції попереджає, що після підключення повернути ЗАЕС під контроль України буде майже неможливо.
Запорізька атомна станція досі живиться виключно з боку України. Проте росія будує лінії електропередачі з окупованого Криму, щоб приєднати станцію до своєї енергомережі. Якщо це станеться, то росіяни остаточно заберуть станцію.
Про це пишуть "Новини Приазов’я", передає УНН.
Україна не від'єднає самотужки цю "пуповину" енергоживлення. Чи здатна росія приєднати й увімкнути станцію у свою мережу? Так. Якщо буде припинення вогню, то їм нічого не заважатиме дотягнути лінію електропередачі до відкритого розподільчого пристрою, приєднати і синхронізувати спочатку живлення власних потреб станції від рф
За словами Дударя, згодом окупанти матимуть лінію електропередачі, щоб через неї запустити енергоблоки й передавати електрику в мережу рф. Якщо це станеться, то вони майже остаточно заберуть ЗАЕС, й повернути її буде неможливо.
Якщо працювати за регламентними правилами, то перезапуск енергоблоків ЗАЕС - це тривалий процес, каже він. На думку фахівця, рф може навмисно його пришвидшити.
Нагадаємо
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що українська сторона розуміє, що на ЗАЕС відбувається деградація устаткування й стан погіршується з кожним днем перебування там росіян. Але оцінити конкретні цифри буде можливо, коли Україна матиме доступ до станції.