Міненерго про ситуацію на ЗАЕС: відбувається деградація устаткування

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Міністр енергетики Галущенко заявив про деградацію устаткування на ЗАЕС під час окупації.

Українська сторона розуміє, що на Запорізькій атомній електростанції відбувається деградація устаткування й стан погіршується з кожним днем перебування там росіян. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час спільного брифінгу з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, передає УНН.

Ми розуміємо, що відбувається деградація устаткування й стан погіршується з кожним днем перебування росіян на (Запорізькій атомній – ред.) станції. Але оцінити конкретні цифри ми зможемо, коли матимемо доступ до неї,

- сказав Галущенко.

Доповнення

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі 4 лютого прибув на електричну підстанцію Київська що на Київщині. 

Гроссі повідомив, що ядерна аварія може бути наслідком прямої атаки на підстанцію, а також через порушення електропостачання.

В кінці грудня 2024 року у НАЕК "Енергоатом" повідомляли, що російські окупанти продовжують нищити обладнання Запорізької АЕС.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
rafael-hrossiРафаель Гроссі
mizhnarodne-ahentstvo-z-atomnoi-enerhiiМіжнародне агентство з атомної енергії
zaporizka-atomna-elektrostantsiiaЗапорізька атомна електростанція
kyivКиїв

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