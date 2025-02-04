Міненерго про ситуацію на ЗАЕС: відбувається деградація устаткування

Українська сторона розуміє, що на Запорізькій атомній електростанції відбувається деградація устаткування й стан погіршується з кожним днем перебування там росіян. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час спільного брифінгу з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, передає УНН.

Ми розуміємо, що відбувається деградація устаткування й стан погіршується з кожним днем перебування росіян на (Запорізькій атомній – ред.) станції. Але оцінити конкретні цифри ми зможемо, коли матимемо доступ до неї, - сказав Галущенко.

Доповнення

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі 4 лютого прибув на електричну підстанцію Київська що на Київщині.

Гроссі повідомив, що ядерна аварія може бути наслідком прямої атаки на підстанцію, а також через порушення електропостачання.

В кінці грудня 2024 року у НАЕК "Енергоатом" повідомляли, що російські окупанти продовжують нищити обладнання Запорізької АЕС.

