Минэнерго о ситуации на ЗАЭС: происходит деградация оборудования

Украинская сторона понимает, что на Запорожской атомной электростанции происходит деградация оборудования и состояние ухудшается с каждым днем пребывания там россиян. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время совместного брифинга с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает УНН.

Мы понимаем, что происходит деградация оборудования и состояние ухудшается с каждым днем пребывания россиян на (Запорожской атомной - ред.) станции. Но оценить конкретные цифры мы сможем, когда получим доступ к ней,