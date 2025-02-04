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Минэнерго о ситуации на ЗАЭС: происходит деградация оборудования

Минэнерго о ситуации на ЗАЭС: происходит деградация оборудования

Киев  •  УНН

 • 9765 просмотра

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Министр энергетики Галущенко заявил о деградации оборудования на ЗАЭС во время оккупации.

Украинская сторона понимает, что на Запорожской атомной электростанции происходит деградация оборудования и состояние ухудшается с каждым днем пребывания там россиян. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время совместного брифинга с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает УНН.

Мы понимаем, что происходит деградация оборудования и состояние ухудшается с каждым днем пребывания россиян на (Запорожской атомной - ред.) станции. Но оценить конкретные цифры мы сможем, когда получим доступ к ней,

- сказал Галущенко.

Дополнение

Председатель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 4 февраля прибыл на электрическую подстанцию Киевская на Киевщине. 

Гросси сообщил, что ядерная авария может быть следствием прямой атаки на подстанцию, а также из-за нарушения электроснабжения.

В конце декабря 2024 года в НАЭК «Энергоатом» сообщали, что российские оккупанты продолжают уничтожать оборудование Запорожской АЭС.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
rafael-grossiРафаэль Гросси
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
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