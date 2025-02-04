Минэнерго о ситуации на ЗАЭС: происходит деградация оборудования
Киев • УНН
Министр энергетики Галущенко заявил о деградации оборудования на ЗАЭС во время оккупации.
Украинская сторона понимает, что на Запорожской атомной электростанции происходит деградация оборудования и состояние ухудшается с каждым днем пребывания там россиян. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время совместного брифинга с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает УНН.
Мы понимаем, что происходит деградация оборудования и состояние ухудшается с каждым днем пребывания россиян на (Запорожской атомной - ред.) станции. Но оценить конкретные цифры мы сможем, когда получим доступ к ней,
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Председатель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 4 февраля прибыл на электрическую подстанцию Киевская на Киевщине.
Гросси сообщил, что ядерная авария может быть следствием прямой атаки на подстанцию, а также из-за нарушения электроснабжения.
В конце декабря 2024 года в НАЭК «Энергоатом» сообщали, что российские оккупанты продолжают уничтожать оборудование Запорожской АЭС.