Глава МАГАТЕ відвідав підстанцію Київська для оцінки ядерної безпеки

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі 4 лютого прибув на електричнупідстанцію Київська що на Київщині. Про це він повідомив на платформі X, пише УНН.

Я перебуваю на підстанції Київська - важливій для ядерної безпеки ланці енергомережі України, - зазначив він.

Гроссі додав, що ядерна аварія може бути наслідком прямої атаки на підстанцію, а також через порушення електропостачання.

Глава МАГАТЕ запевнив, що представники МАГАТЕ перебувають на місці, аби оцінити вплив, а також, щоб підтримати та допомогти запобігти такому ризику.

Нагадаємо

4 лютого Рафаель Гроссі прибув в Україну для оцінки пошкоджень на Київській підстанції. Візит спрямований на запобігання ядерним інцидентам та оцінку безпеки атомної енергетики країни.