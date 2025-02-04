Глава МАГАТЕ відвідав підстанцію Київська для оцінки ядерної безпеки
Київ • УНН
Рафаель Гроссі відвідав підстанцію Київська для оцінки ядерної безпеки та можливих ризиків. Представники МАГАТЕ проводять оцінку впливу атак на енергомережу та працюють над запобіганням ядерних інцидентів.
Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі 4 лютого прибув на електричнупідстанцію Київська що на Київщині. Про це він повідомив на платформі X, пише УНН.
Я перебуваю на підстанції Київська - важливій для ядерної безпеки ланці енергомережі України,
Гроссі додав, що ядерна аварія може бути наслідком прямої атаки на підстанцію, а також через порушення електропостачання.
Глава МАГАТЕ запевнив, що представники МАГАТЕ перебувають на місці, аби оцінити вплив, а також, щоб підтримати та допомогти запобігти такому ризику.
Нагадаємо
4 лютого Рафаель Гроссі прибув в Україну для оцінки пошкоджень на Київській підстанції. Візит спрямований на запобігання ядерним інцидентам та оцінку безпеки атомної енергетики країни.