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Глава МАГАТЕ відвідав підстанцію Київська для оцінки ядерної безпеки

Глава МАГАТЕ відвідав підстанцію Київська для оцінки ядерної безпеки

Київ • УНН

 • 23568 перегляди

Рафаель Гроссі відвідав підстанцію Київська для оцінки ядерної безпеки та можливих ризиків. Представники МАГАТЕ проводять оцінку впливу атак на енергомережу та працюють над запобіганням ядерних інцидентів.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі 4 лютого прибув на електричнупідстанцію Київська що на Київщині. Про це він повідомив на платформі X, пише УНН.

Я перебуваю на підстанції Київська - важливій для ядерної безпеки ланці енергомережі України,

- зазначив він.

Гроссі додав, що ядерна аварія може бути наслідком прямої атаки на підстанцію, а також через порушення електропостачання.

Глава МАГАТЕ запевнив, що представники МАГАТЕ перебувають на місці, аби оцінити вплив, а також, щоб підтримати та допомогти запобігти такому ризику.

Нагадаємо

4 лютого Рафаель Гроссі прибув в Україну для оцінки пошкоджень на Київській підстанції. Візит спрямований на запобігання ядерним інцидентам та оцінку безпеки атомної енергетики країни.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
rafael-hrossiРафаель Гроссі
mizhnarodne-ahentstvo-z-atomnoi-enerhiiМіжнародне агентство з атомної енергії
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