Глава МАГАТЭ посетил подстанцию Киевская для оценки ядерной безопасности

Председатель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 4 февраля прибыл на электрическую подстанцию Киевской области. Об этом он сообщил на платформе X, пишет УНН.

Я нахожусь на подстанции Киевская - важном для ядерной безопасности звене энергосети Украины, - отметил он.

Гросси добавил, что ядерная авария может быть следствием прямой атаки на подстанцию, а также из-за нарушения электроснабжения.

Глава МАГАТЭ заверил, что представители МАГАТЭ находятся на месте, чтобы оценить влияние, а также, чтобы поддержать и помочь предотвратить такой риск.

Напомним

4 февраля Рафаэль Гросси прибыл в Украину для оценки повреждений на Киевской подстанции. Визит направлен на предотвращение ядерных инцидентов и оценку безопасности атомной энергетики страны.