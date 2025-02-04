Глава МАГАТЕ здійснює 11-й візит в Україну для перевірки ядерної безпеки

"Розпочав свій 11-й візит до України з початку російсько-української війни". Про це повідомляє Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, передає УНН.

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Згідно з інформацією, в рамках поїздки Рафаель Гроссі відвідає Київську підстанцію, яка має важливе значення для безпеки атомної енергетики країни.

Метою візиту є оцінка збитків, завданих інфраструктурі, та вжиття заходів для запобігання можливим ядерним інцидентам.

Під час мого 11-го візиту в Україну з початку війни я їду на підстанцію "Київська", критичну для безпеки української атомної енергетики, щоб оцінити збитки та допомогти запобігти ядерній аварії. Дедалі крихкіша мережа становить зростаючий ризик для всіх АЕС, а не лише ЗАЕС - зазначив Глава МАГАТЕ.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що Рафаель Гроссі відвідає Київ 4 лютого для обговорення ядерної безпеки під час війни. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії продовжують фіксувати військову активність та безпілотники поблизу українських АЕС.

Глава МАГАТЕ наступного тижня приїде в Київ: подробиці візиту