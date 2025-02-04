Глава МАГАТЭ осуществляет 11-й визит в Украину для проверки ядерной безопасности

ukenru
Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP
19:20 • 33321 просмотра

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит
3 февраля, 15:14 • 106136 просмотра

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Эксклюзив
Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"
3 февраля, 14:18 • 100022 просмотра

Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период
3 февраля, 13:10 • 101346 просмотра

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период

Эксклюзив
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
3 февраля, 12:50 • 114853 просмотра

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Эксклюзив
Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста
3 февраля, 09:55 • 101603 просмотра

Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори
3 февраля, 08:26 • 136876 просмотра

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Эксклюзив
Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля
3 февраля, 07:40 • 108562 просмотра

Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп
3 февраля, 02:57 • 111299 просмотра

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну
2 февраля, 10:05 • 136698 просмотра

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Орбан не ответил, считает ли лично рф агрессором

Орбан не ответил, считает ли лично рф агрессором

3 февраля, 14:39 • 27950 просмотра
Станет Афганистаном Европейского Союза: Орбан сделал скандальное заявление о будущем Украины без переговоров с рф

Станет Афганистаном Европейского Союза: Орбан сделал скандальное заявление о будущем Украины без переговоров с рф

3 февраля, 15:13 • 59301 просмотра
Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

3 февраля, 15:35 • 87090 просмотра
Венгрия хочет сохранить все деловые отношения с РФ, но ЕС против - Орбан

Венгрия хочет сохранить все деловые отношения с РФ, но ЕС против - Орбан

3 февраля, 15:43 • 34034 просмотра
Миллиарды, потерянные из-за АРМА, могли бы заменить средства USAID - нардеп Гончаренко

Миллиарды, потерянные из-за АРМА, могли бы заменить средства USAID - нардеп Гончаренко

3 февраля, 16:42 • 34944 просмотра
публикации
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 106135 просмотра
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
Эксклюзив

3 февраля, 12:50 • 114852 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

3 февраля, 09:00 • 123096 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

3 февраля, 08:26 • 136876 просмотра
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 192422 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

3 февраля, 15:35 • 87090 просмотра
Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

3 февраля, 12:45 • 107415 просмотра
"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

3 февраля, 09:37 • 111880 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

3 февраля, 08:26 • 136876 просмотра
Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"

Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"

2 февраля, 22:50 • 117849 просмотра
Актуальное
Глава МАГАТЭ осуществляет 11-й визит в Украину для проверки ядерной безопасности

Глава МАГАТЭ осуществляет 11-й визит в Украину для проверки ядерной безопасности

Киев  •  УНН

 • 5030 просмотра

Read in English

Рафаэль Гросси прибыл в Украину для оценки повреждений на Киевской подстанции. Визит направлен на предотвращение ядерных инцидентов и оценку безопасности атомной энергетики страны.

"Начал свой 11-й визит в Украину с начала российско-украинской войны". Об этом сообщает Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, передает УНН.

Детали

Согласно информации, в рамках поездки Рафаэль Гросси посетит Киевскую подстанцию, которая имеет важное значение для безопасности атомной энергетики страны.

Целью визита является оценка ущерба, нанесенного инфраструктуре, и принятие мер для предотвращения возможных ядерных инцидентов.

Во время моего 11-го визита в Украину с начала войны я еду на подстанцию "Киевская", критическую для безопасности украинской атомной энергетики, чтобы оценить ущерб и помочь предотвратить ядерную аварию. Все более хрупкая сеть представляет растущий риск для всех АЭС, а не только ЗАЭС

- отметил Глава МАГАТЭ. 

Напомним

Ранее было проинформировано, что Рафаэль Гросси посетит Киев 4 февраля для обсуждения ядерной безопасности во время войны. Эксперты Международного агентства по атомной энергии продолжают фиксировать военную активность и беспилотники вблизи украинских АЭС.

Глава МАГАТЭ на следующей неделе приедет в Киев: подробности визита31.01.25, 02:25 • 103370 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаНовости Мира
rafael-grossiРафаэль Гросси
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
ukrainaУкраина
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы