Глава МАГАТЭ осуществляет 11-й визит в Украину для проверки ядерной безопасности

"Начал свой 11-й визит в Украину с начала российско-украинской войны". Об этом сообщает Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, передает УНН.

Детали

Согласно информации, в рамках поездки Рафаэль Гросси посетит Киевскую подстанцию, которая имеет важное значение для безопасности атомной энергетики страны.

Целью визита является оценка ущерба, нанесенного инфраструктуре, и принятие мер для предотвращения возможных ядерных инцидентов.

Во время моего 11-го визита в Украину с начала войны я еду на подстанцию "Киевская", критическую для безопасности украинской атомной энергетики, чтобы оценить ущерб и помочь предотвратить ядерную аварию. Все более хрупкая сеть представляет растущий риск для всех АЭС, а не только ЗАЭС - отметил Глава МАГАТЭ.

Напомним

Ранее было проинформировано, что Рафаэль Гросси посетит Киев 4 февраля для обсуждения ядерной безопасности во время войны. Эксперты Международного агентства по атомной энергии продолжают фиксировать военную активность и беспилотники вблизи украинских АЭС.

Глава МАГАТЭ на следующей неделе приедет в Киев: подробности визита